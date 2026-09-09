Dopo la medaglia d’argento nel femminile, mercoledì 9 settembre iniziano gli Europei di Pallavolo Maschile e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta di un torneo molto atteso, in quanto numerose partite, fra cui le semifinali e le finali, si disputano in Italia.

Europei di Pallavolo Maschile programmazione tv, dove giocherà l’Italia

La grande favorita per la vittoria finale degli Europei è senza dubbio l’Italia. Gli Azzurri, d’altronde, sono i campioni del mondo in carica e, inoltre, possono sfruttare il fattore campo. La fase a gironi è formata da cinque partite, tutte al via alle 21:05. Quella inaugurale, giovedì 10 settembre, si svolge in Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le altre, il 12 settembre con la Grecia, il 13 settembre con la Slovacchia, il 14 settembre con la Repubblica Cerca e il 17 settembre con la Slovenia, si disputano al PalaPanini di Modena.

Gli eventuali ottavi e i quarti di finale dell’Italia si svolgono il 20-21 e il 23 settembre al PalaVela di Torino. Le semifinali e le finali, in calendario il 25 e il 26 settembre, si svolgono all’Arena Santa Giulia/PalaItalia di Milano. Far bene nel torneo è molto importante perché da esso dipende parte del percorso per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

La messa in onda a pagamento

Per quanto riguarda la programmazione tv a pagamento, gli Europei di Pallavolo Maschile sono inseriti nei palinsesti di Sky. Grande attenzione, ovviamente, è rivolta nei confronti delle partite dell’Italia, che sono proposte su Sky Sport Arena e che sono seguite dagli studi condotti da Federica Lodi con Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. L’inviato che segue gli Azzurri è Alessandro Acton, mentre la telecronaca è curata da Stefano Locatelli e Andrea Zorzi. Le altre partite trasmesse senza l’Italia protagonista sono raccontate da una squadra di giornalisti formata da Rudy Palermo, Giovanni Cristiano, Maurizio Trezzi e Fabio Vullo per il commento tecnico.

Anche DAZN dà grande spazio alla competizione. L’emittente sportiva streaming, infatti, propone in diretta tutte le partite dell’Italia della fase a gironi, oltre che i match della fase a eliminazione diretta, comprese le semifinali e le finali.

Europei di Pallavolo Maschile programmazione tv, la Rai

In chiaro, come avvenuto per le partite femminili, gli Europei di Pallavolo Maschile sono inseriti nei palinsesti di Rai 2. La TV di Stato, infatti, garantisce la messa in onda in diretta di tutte le partite dell’Italia, visibili anche in streaming su RaiPlay. Gli incontri sono preceduti e seguiti dagli studi di approfondimento. Di conseguenza il 10, 12, 13, 14 e 17 settembre non va in onda il TG2 Post.