Nella notte fra il 14 e il 15 settembre si è svolta la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2026 e di seguito vi sveliamo tutti i vincitori. Fra le serie più premiate, sia con i riconoscimenti individuali che con quelli collettivi, c’è The Pitt.

Emmy Awards 2026 vincitori, tutte le statuette per The Pitt

The Pitt, serie tv che segue il lavoro di medici e infermieri durante un turno di lavoro in un pronto soccorso, ha ricevuto il titolo di Miglior serie drammatica. Il protagonista della trama è il dottor Robinavitch, che è interpretato dall’attore Noah Wyle, premiato come Miglior attore protagonista di una serie drammatica.

Altra produzione che ha ottenuto un enorme successo agli Emmy Awards 2026 è Widow’s Bay, nominata Miglior serie commedia. Il titolo corrisponde al fittizio comune del New England nel quale, per una sorta di maledizione, avvengono numerosi fenomeni paranormali. A cercare di risolvere la situazione c’è il sindaco Tom Loftis, interpretato da Matthew Rhys premiato come Miglior attore protagonista di una serie tv commedia. Per la loro performance in Widow’s Bay hanno vinto anche Stephen Root e Kate O’Flynn nelle categorie Miglior attore e Miglior attrice non protagonista in una serie commedia. Alla produzione sono andati anche i premi di Miglior regia e Miglior sceneggiatura in una serie commedia.

I premi a Pluribus

Agli Emmy Awards 2026 è stata ampiamente premiata anche Pluribus, serie tv ambientata ad Albuquerque e con protagonista Carol Sturka, che scopre di essere una delle sole tredici persone al mondo immuni a un virus creato in laboratorio. La protagonista ha il volto di Rhea Seehorn, divenuta la Miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Alla produzione è andato anche il riconoscimento per Miglior sceneggiatura in una serie drammatica.

DFT St. Louis, invece, è nominata come Miglior miniserie, serie antologica o film per la televisione. Il titolo, incentrato su triangolo amoroso fra tre persone che attraversano una crisi di mezza età, ha nel cast David Harbour e Linda Cardellini, premiati come Miglior attore e Miglior attrice non protagonisti in una miniserie, serie antologica o film per la televisione. A DFT St. Louis sono andati anche i premi come Miglior regia e Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film per la televisione.

Per quanto riguarda gli altri premi individuali, la Miglior attrice protagonista in una serie commedia è Jean Smart per Hacks, mentre il Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la televisione è il già citato Matthew Rhys per The Beast in Me. Sally Field per Creature luminose è la Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la televisione. A Tom Pelphrey per Task e Allison Janney per The Diplomat i riconoscimenti di Miglior attore e Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la televisione. Infine, la Miglior regia in una serie drammatica è quella di Slow Horses e a The Traitors è andato il titolo di Miglior reality competitivo.

Emmy Awards 2026 vincitori, attrice di Law & Order – Unità Vittime Speciali, la finale su Sky

In Italia, gli Emmy Awards 2026 sono andati in onda in diretta e in esclusiva su Sky Atlantic a partire dalle ore 02:00 del mattino. In streaming, inoltre, la cerimonia è stata proposta da Now TV e Sky Go. La conduzione della serata è stata di Mariska Hargitay, attrice di Law & Order – Unità Vittime Speciali.