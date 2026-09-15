La bambola è una serie tv drammatica e sentimentale polacca del 2026, disponibile dal 16 settembre su Netflix. Il titolo originale è Lalka, mentre quello internazionale è The Doll. La produzione propone una nuova rilettura del celebre romanzo di Bolesław Prus, uno dei classici più importanti della letteratura polacca.

I protagonisti sono Tomasz Schuchardt e Sandra Drzymalska, rispettivamente nei ruoli del ricco mercante Stanisław Wokulski e dell’aristocratica Izabela Łęcka. La loro relazione permette alla serie di raccontare amore, ossessione, differenze sociali e il declino dell’aristocrazia nella Varsavia della seconda metà dell’Ottocento.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La bambola

La regia di La bambola è firmata da Paweł Maślona, autore anche dell’adattamento insieme a Paweł Demirski e Jagoda Dutkiewicz.

La serie è prodotta da Akson Studio per Netflix.

La fotografia è curata da Paweł Flis, la scenografia da Joanna Macha e i costumi da Dorota Roqueplo.

Tomasz Schuchardt interpreta Stanisław Wokulski, uomo di umili origini che grazie all’intelligenza, al lavoro e a una straordinaria capacità negli affari conquista una notevole fortuna.

Sandra Drzymalska è Izabela Łęcka, giovane appartenente a una famiglia aristocratica ormai economicamente in declino.

Wokulski rimane completamente affascinato da lei e trasforma il desiderio di conquistarla in uno degli obiettivi centrali della propria esistenza.

Dove è stata girata?

La bambola è stata girata interamente in Polonia.

Le riprese sono iniziate nell’estate del 2025 e hanno interessato diverse città, tra cui Varsavia, Lublino, Łódź e Breslavia.

Nella capitale polacca è stata utilizzata anche la zona di Krakowskie Przedmieście, una delle strade storiche più importanti di Varsavia.

La produzione ha lavorato inoltre al Palazzo di Nieborów, location scelta per ricostruire gli ambienti frequentati dall’aristocrazia.

La varietà delle location permette di restituire la complessità sociale del romanzo, contrapponendo quartieri popolari, attività commerciali e sontuosi ambienti nobiliari.

Trama della serie tv La bambola

La vicenda si svolge nella Varsavia del XIX secolo.

Stanisław Wokulski non appartiene all’aristocrazia.

Ha costruito personalmente la propria posizione economica e sociale, passando attraverso povertà, lavoro, guerra ed esperienze che lo hanno trasformato in un uomo estremamente ambizioso.

Grazie alle proprie capacità imprenditoriali accumula una fortuna.

Il denaro gli offre possibilità che fino a poco tempo prima sembravano impensabili.

Ma non è sufficiente per ottenere ciò che desidera maggiormente.

Wokulski si innamora infatti di Izabela Łęcka.

La giovane appartiene a una delle famiglie aristocratiche di Varsavia.

Il padre, Tomasz Łęcki, continua a difendere le apparenze di un mondo privilegiato nonostante le finanze familiari siano sempre più fragili.

Izabela è cresciuta nella convinzione di appartenere a una classe superiore.

Per questo motivo considera inizialmente Wokulski poco più di un ricco commerciante.

Lui, però, è disposto a fare praticamente qualsiasi cosa pur di entrare nel suo ambiente.

Interviene nei problemi finanziari della famiglia Łęcki, frequenta gli stessi salotti e utilizza la propria ricchezza per avvicinarsi progressivamente a quel mondo.

La sua ossessione diventa sempre più evidente.

Accanto a lui c’è Ignacy Rzecki, amico e collaboratore che osserva le trasformazioni sociali e personali di Wokulski.

Tra i personaggi più importanti compaiono inoltre Kazimiera Wąsowska, donna indipendente che comprende molto più rapidamente le debolezze dei protagonisti, e Julian Ochocki, giovane interessato alla scienza e al progresso.

La relazione tra Stanisław e Izabela diventa così il punto nel quale si incontrano due mondi.

Lui rappresenta la nuova borghesia, capace di conquistare ricchezza attraverso il lavoro.

Lei appartiene invece a un’aristocrazia che sta perdendo gradualmente il proprio potere ma continua a considerare il prestigio sociale più importante del denaro.

Spoiler finale

La bambola arriva su Netflix il 16 settembre 2026.

Al momento della preparazione di questo articolo la miniserie non è ancora disponibile e Netflix non ha divulgato il finale dell’adattamento.

Il romanzo originale di Bolesław Prus può naturalmente fornire indicazioni sulla direzione generale della vicenda, ma la nuova versione viene presentata espressamente come una reinterpretazione contemporanea del testo letterario.

Non è quindi possibile affermare che gli ultimi episodi riprodurranno senza modifiche la conclusione del libro.

Il conflitto centrale resta comunque quello tra l’ossessione sentimentale di Wokulski e il desiderio di libertà di Izabela.

Stanisław crede inizialmente che successo economico, sacrificio e accesso alla società aristocratica possano permettergli di conquistare definitivamente la donna.

Izabela, al contrario, cerca di comprendere quale spazio possa realmente avere in una società che pretende di stabilire il suo futuro sulla base della nascita e del matrimonio.

Per conoscere l’esito definitivo della loro relazione e le eventuali modifiche apportate al romanzo sarà necessario attendere la pubblicazione degli episodi.

Cast completo della serie tv La bambola

Il cast della miniserie è guidato da Tomasz Schuchardt e Sandra Drzymalska nei ruoli di Stanisław Wokulski e Izabela Łęcka.