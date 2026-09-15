Sono passati quasi quarant’anni dalla sua nascita ma il successo globale continua a essere inarrestabile. Stiamo parlando de I Simpson, serie tv creata da Matt Groening che dal 15 settembre sbarcano, per la prima volta, nella pregiata fascia dell’access prime time del nostro paese, su Italia 2.

I Simpson access prime time Italia 2, la programmazione tv

Mediaset, dunque, ha deciso di puntare, per la rete, sul grande classico rappresentato da I Simpson. A partire da martedì 15 settembre, dalle ore 20:00, sono trasmessi due episodi dalla durata di circa mezz’ora ciascuno della serie d’animazione di Matt Groening.

In particolare, il primo appuntamento è inserito nei palinsesti a partire dalle ore 20:05 circa, mentre il secondo prende il via dalle 20:35 circa. Quella prevista da oggi è una collocazione inedita per il titolo, che nel nostro paese è approdato su Canale 5 nel 1991. La serie è rimasta sulla rete ammiraglia per sei anni, fino al 1997, quando si è spostata su Italia 1, dove è ancora oggi in programmazione.

I Simpson, in access prime time, sostituiranno un’altra produzione animata decisamente molto amata. Si tratta di One Piece, manga che ha debuttato nel 1997 e che da diverso tempo era proposto tutte le sere su Italia 2.

I Simpson access prime time Italia 2, da quale episodio prende il via

La scelta del Biscione è quella di far partire la programmazione tv de I Simpson nell’access prime time di Italia 2 a partire dalla decima stagione. Il 15 settembre, infatti, vanno in onda il primo e il secondo episodio, che nel nostro paese sono stati trasmessi in prima visione assoluta nel 1999 e nel 2000.

Nel primo appuntamento, Homer scopre che può fare molti soldi vendendo scarti di grasso per riciclaggio e coinvolge il figlio Bart nell’ardita impresa. Nel secondo, invece, Homer fa un bilancio della propria vita e cade in depressione, convinto di aver sprecato il suo tempo e non aver creato niente di buono.

Su Italia 1 in arrivo i nuovi episodi

La scelta di Italia 2 di puntare su I Simpson in access prime time anticipa di qualche giorno l’arrivo su Italia 1 degli episodi inediti. La data di riferimento, in questo caso, è quella di lunedì 21 settembre, quando in prima visione assoluta sbarcano gli appuntamenti della trentasettesima stagione.

La rete del Biscione, salvo improvvise modifiche di programmazione, propone un episodio al giorno, al via alle 14:10 circa fino alle 14:40, quando poi lascia la linea alla serie tv poliziesca NCIS Los Angeles.