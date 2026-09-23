Habeas Corpus è una serie televisiva brasiliana di genere legal drama, disponibile dal 23 settembre 2026 su Netflix. È il primo dramma giudiziario originale realizzato da Netflix Brasile.

Una stimata docente di Diritto guida un gruppo di studenti nella revisione della condanna di un uomo che continua a proclamarsi innocente. Fra gli allievi c’è però Marina, la più brillante del corso, avvicinatasi alla professoressa con un obiettivo legato a un vecchio errore giudiziario.

Regia, produzione e protagonisti della serie Habeas Corpus

La serie è creata da Leonardo Moreira, Luiz Villaça e Donna Oliveira. Luiz Villaça cura la direzione generale e divide la regia degli episodi con Flávia Lacerda. La sceneggiatura finale è firmata da Leonardo Moreira.

La produzione è di Café Royal, con Adriana Tavares produttrice esecutiva. La vicenda prende spunto dal lavoro dell’Innocence Project Brasil, organizzazione che riesamina condanne e cerca di dimostrare gli errori giudiziari.

Marjorie Estiano interpreta Inez, docente di Diritto e responsabile del gruppo di revisione. Any Gabrielly è Marina, studentessa determinata a ottenere una riparazione per l’ingiustizia subita dalla propria famiglia.

Dove è stata girata?

Habeas Corpus è stata realizzata in Brasile, con riprese concentrate a San Paolo. La produzione alterna l’università, gli studi legali, il carcere e gli ambienti nei quali il gruppo raccoglie prove e testimonianze.

La dimensione urbana permette di mostrare sia le istituzioni sia le disuguaglianze che incidono sull’accesso alla difesa. Aule e tribunali non sono semplici fondali: rappresentano il sistema che Inez insegna e che Marina vuole costringerla a riesaminare.

Trama della serie Habeas Corpus

Inez è una penalista rispettata che insegna all’università. Per collegare teoria e pratica guida alcuni studenti in un progetto dedicato alla revisione di casi nei quali potrebbe essere stata condannata una persona innocente.

Il gruppo sceglie la vicenda di un giovane detenuto che nega di aver commesso il crimine. Le prove utilizzate contro di lui sembrano solide, ma testimonianze trascurate e procedure discutibili aprono nuove possibilità.

Marina si distingue per intelligenza e determinazione. Inez ignora però che la ragazza conosce già le conseguenze di un errore giudiziario: sua madre è stata incarcerata ingiustamente e una decisione professionale della docente è legata a quella condanna.

L’indagine presente e il segreto del passato procedono insieme. Ogni scoperta costringe Inez a mettere in discussione la propria reputazione, mentre Marina deve decidere se desidera giustizia, vendetta o un’ammissione di responsabilità.

Il finale della serie

Alla data di preparazione dell’articolo, Habeas Corpus non è ancora disponibile su Netflix: l’uscita è fissata al 23 settembre 2026. La piattaforma non ha pubblicato la sinossi degli episodi né la conclusione ufficiale.

È confermato che l’indagine sul detenuto e il legame tra Inez e Marina conducono allo stesso nodo: la possibilità di correggere un errore dopo che una condanna ha già distrutto una vita. Non è invece corretto anticipare assoluzioni, confessioni o responsabilità non ancora rese pubbliche.

Questa sezione potrà essere aggiornata con lo spoiler esatto del finale dopo la distribuzione degli episodi, distinguendo l’esito del caso giudiziario dalla resa dei conti fra la docente e la studentessa.

Cast della serie Habeas Corpus