So chi sei è una serie televisiva turca di genere thriller psicologico, disponibile dal 17 settembre 2026 su Netflix. Il titolo originale è Seni Tanıyorum. La prima stagione è composta da 8 episodi.

La storia segue Funda, pittrice divisa fra maternità, crisi matrimoniale e desiderio di tornare al lavoro. L’arrivo della tata Nazlı sembra offrirle l’aiuto necessario, ma la nuova presenza nella casa nasconde intenzioni e legami che trasformano la famiglia in un luogo sempre più pericoloso.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv So chi sei

La serie è creata da Tuğba Doğan. La produzione turca costruisce il racconto come un dramma familiare nel quale il sospetto cresce gradualmente, seguendo soprattutto il punto di vista di una madre che teme di perdere il controllo sulla propria vita.

Elçin Sangu interpreta Funda, artista che ha interrotto la carriera dopo la nascita della figlia Mavi. Ozan Dolunay è İlker, suo marito. Melis Sezen interpreta Nazlı, la tata che entra nella loro casa e conquista rapidamente fiducia e spazio.

Cemal Hünal è Kemal, uomo legato al passato di Funda; Efe Taşdelen interpreta Emre, compagno di Nazlı. I segreti di questi due personaggi permettono di comprendere quanto la nuova tata conoscesse già la famiglia prima di presentarsi per il lavoro.

Dove è stata girata?

So chi sei è stata girata a Istanbul. Gran parte della serie si svolge nella casa di Funda e İlker, che da luogo protetto diventa progressivamente uno spazio di controllo e manipolazione.

Le riprese utilizzano anche lo studio d’arte di Funda, l’ospedale e altri ambienti urbani. Istanbul resta spesso sullo sfondo perché la tensione dipende soprattutto dalla vicinanza fra i personaggi e dalla difficoltà della protagonista di trovare uno spazio davvero suo.

Trama della serie tv So chi sei

Funda cerca di salvare il matrimonio con İlker e di ricominciare a dipingere. La nascita di Mavi l’ha resa insicura e stanca; quando incontra Nazlı, crede di aver trovato una tata attenta e affidabile.

Nazlı diventa presto indispensabile. Si occupa della bambina, osserva le abitudini della coppia e si avvicina a İlker. Funda comincia intanto a soffrire di emicranie, vuoti di memoria e crisi che gli altri attribuiscono allo stress.

Ilker nasconde informazioni sul proprio rapporto con Nazlı e teme che Emre, finito in coma, possa risvegliarsi e parlare. Funda tenta di ricostruire gli eventi, mentre l’apertura della sua mostra si avvicina e la sua condizione peggiora.

Kemal indaga sul passato della tata. Scopre che Nazlı ha lavorato come infermiera ed è stata allontanata dopo un grave episodio legato alla somministrazione di un sedativo a un neonato.

Finale della prima stagione

Nel finale Funda accetta il ricovero in una struttura, convinta di rappresentare un pericolo per Mavi. Lontana dalla casa e dalle bevande preparate da Nazlı, migliora però molto più rapidamente del previsto.

Kemal comprende che Nazlı stava somministrando sostanze a Funda per farla apparire instabile. La tata vuole occupare il suo posto accanto a İlker e Mavi, anche perché proietta sulla bambina la maternità perduta dopo un incidente.

La stagione termina senza smascherare pubblicamente Nazlı. Funda torna di nascosto e osserva İlker, la tata e Mavi a tavola come una nuova famiglia. Kemal conosce la verità, ma non l’ha ancora rivelata: Funda sta recuperando lucidità, mentre la minaccia rimane dentro casa.

Cast della serie tv So chi sei