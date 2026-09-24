Tutti al college è una serie tv statunitense del 2026, disponibile dal 24 settembre su Netflix. Titolo originale A Different World, è il sequel dell’omonima sitcom trasmessa tra il 1987 e il 1993 e riporta il pubblico nell’immaginario Hillman College con una nuova generazione di studenti.

Protagonista è Maleah Joi Moon nel ruolo di Deborah Wayne, figlia minore di Dwayne Wayne e Whitley Gilbert. Cresciuta sotto la protezione di due genitori diventati figure quasi leggendarie dell’università, Deborah arriva a Hillman decisa a costruire una propria identità. Ad accompagnarla ci sono nuovi amici, mentre numerosi protagonisti della serie originale tornano nei loro storici ruoli.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Tutti al college

La nuova Tutti al college è creata da Felicia Pride, anche showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva.

Tra le figure più importanti dietro il progetto c’è Debbie Allen, che torna nell’universo della serie come regista e produttrice esecutiva dopo aver diretto decine di episodi della produzione originale.

La prima stagione è composta da 10 episodi di circa 30 minuti.

Maleah Joi Moon interpreta Deborah Wayne, giovane creativa, esuberante e ancora alla ricerca della propria strada. È la figlia di due personaggi storici della serie, Whitley Gilbert e Dwayne Wayne, interpretati ancora da Jasmine Guy e Kadeem Hardison.

Accanto a Deborah troviamo Rashida Duvall, Shaquille Johnson, Amir Rodale, Hazel Henry e Kojo Achebe, ragazzi provenienti da realtà molto differenti che formano il nuovo gruppo di protagonisti di Hillman.

Dove è stata girata?

Tutti al college è ambientata principalmente all’interno dell’immaginario Hillman College, università storicamente afroamericana che aveva già rappresentato il cuore della serie originale.

Le riprese della nuova produzione sono state realizzate ad Atlanta, in Georgia, e si sono concluse nel maggio 2026.

La produzione ha scelto di lavorare anche in autentici campus universitari storicamente afroamericani dell’area di Atlanta, così da restituire maggiore autenticità agli ambienti frequentati dai personaggi.

Aule, dormitori, spazi comuni, impianti sportivi e luoghi di aggregazione contribuiscono così alla costruzione del nuovo Hillman College, che mantiene il legame con la serie storica ma viene aggiornato alla realtà universitaria contemporanea.

Trama della serie tv Tutti al college

Deborah Wayne sta per cominciare una delle esperienze più importanti della propria vita.

La ragazza si iscrive all’Hillman College, lo stesso ateneo frequentato molti anni prima dai genitori Dwayne Wayne e Whitley Gilbert.

Per Deborah, però, questa eredità rappresenta contemporaneamente un privilegio e un problema.

Tutti conoscono i suoi genitori.

Arrivare a Hillman significa quindi essere immediatamente riconosciuta come “la figlia di”.

Deborah vuole invece capire chi sia realmente e quale strada desideri seguire.

A sostenerla c’è una nuova generazione di studenti.

Rashida Duvall è una studentessa universitaria di prima generazione e studia giustizia penale. È determinata, concreta e considera gli studi una possibilità fondamentale per costruire il proprio futuro.

Shaquille Johnson è un atleta di grande talento proveniente da Detroit. Anche lui possiede un legame familiare con il passato di Hillman: è il figlio di Ron Johnson.

Amir Rodale arriva da Harlem e studia psicologia. È molto bravo ad analizzare e risolvere i problemi degli altri, decisamente meno quando deve affrontare i propri.

Hazel Henry proviene invece da una piccola comunità ed è cresciuta in un ambiente profondamente religioso. L’esperienza universitaria la costringe a interrogarsi sui valori che le sono stati trasmessi e su quelli che vuole scegliere autonomamente.

Kojo Achebe, di origini ghanesi e nigeriane, sogna di costruirsi un futuro nel mondo della moda e deve trovare il coraggio di trasformare la propria creatività in un vero progetto professionale.

Tra lezioni, feste, relazioni sentimentali e difficoltà economiche, i ragazzi devono imparare rapidamente che l’università non significa soltanto studiare.

Hillman diventa il luogo nel quale sperimentare indipendenza, amicizia e amore.

Il ritorno di Whitley, Dwayne, Ron, Freddie, Kimberly, Jaleesa, Lena e del colonnello Taylor crea inoltre un ponte diretto tra due generazioni.

Per Deborah la sfida più importante rimane però una sola: smettere di vivere all’ombra della storia dei propri genitori e cominciare finalmente a scrivere la propria.

Spoiler finale

Tutti al college debutta su Netflix il 24 settembre 2026 con i dieci episodi della prima stagione.

Al momento della preparazione dell’articolo, la stagione completa non è ancora disponibile e Netflix non ha divulgato l’epilogo.

Non è quindi corretto anticipare come fatti eventi che appartengono agli episodi non ancora distribuiti.

La prima stagione ruota principalmente intorno alla crescita di Deborah e alla sua necessità di costruire un’identità indipendente da quella di Dwayne e Whitley.

Anche le storie di Rashida, Shaquille, Amir, Hazel e Kojo sono destinate a convergere nel percorso attraverso il primo anno a Hillman.

Il finale dovrà quindi chiarire quali rapporti sentimentali e amicizie riusciranno a superare le difficoltà del semestre e, soprattutto, quale direzione Deborah sceglierà per il proprio futuro.

L’epilogo completo potrà essere raccontato dopo la distribuzione dei dieci episodi, evitando di trasformare trailer e anticipazioni promozionali in eventi realmente mostrati dalla serie.

Cast completo della serie tv Tutti al college

Maleah Joi Moon guida la nuova generazione di Hillman. Al suo fianco tornano numerosi interpreti della serie originale, a partire da Jasmine Guy e Kadeem Hardison.