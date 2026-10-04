Regina Rossa 2 è la seconda stagione della serie thriller spagnola disponibile su Prime Video. I sei episodi adattano Lupa Nera, il secondo romanzo della trilogia di Juan Gómez-Jurado. Antonia Scott e Jon Gutiérrez cercano Lola Moreno dopo un attentato della mafia russa a Marbella.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Regina Rossa 2

La stagione è prodotta da Amazon Studios, Dopamine e Focus. Vicky Luengo torna nel ruolo di Antonia Scott e Hovik Keuchkerian in quello di Jon Gutiérrez. Il nuovo pericolo è la Lupa Nera, killer al servizio di Orlov.

Il secondo capitolo conserva il tono del thriller investigativo della prima stagione ma porta la coppia lontano dalla consueta Madrid. Antonia deve conciliare la sua lucidità fuori dal comune con la ferita lasciata da Mister White, mentre Jon diventa il suo punto di riferimento sul campo.

Marbella sostituisce i luoghi chiusi e istituzionali della prima stagione con una geografia di lusso, porti e proprietà sorvegliate. Lola è insieme vittima e chiave di accesso alla rete di Orlov. Antonia procede mettendo in relazione dettagli che agli altri sfuggono, ma ogni deduzione ha un costo personale: il ricordo di Sandra e il timore di Mister White la spingono a chiudersi. Jon deve impedirle di trasformare l indagine in un modo per punirsi. La Lupa Nera rende il caso instabile perché non agisce per fedeltà, ma per un incarico e per il proprio codice professionale. Le alleanze cambiano continuamente e Antonia deve capire se le tracce lasciate da Lola sono richieste d aiuto, depistaggi o strumenti per far cadere chi la sta inseguendo.

Dove è girata Regina Rossa 2?

La storia si sposta da Madrid alla Costa del Sol, soprattutto a Marbella, tra ville, porto e luoghi della criminalità internazionale.

Trama di Regina Rossa 2

Lola, moglie di Yuri e custode dei segreti finanziari di Orlov, sopravvive a un tentato omicidio e scompare a Marbella. Antonia e Jon devono trovarla prima della Lupa Nera. La ricerca rafforza il loro rapporto ma costringe Antonia ad affrontare le conseguenze del caso Mister White e della minaccia di Sandra.

Orlov mobilita i propri uomini perché teme che Lola possa consegnare informazioni in grado di rovinarlo. La Lupa Nera, professionista fredda e imprevedibile, segue la stessa pista. Antonia e Jon devono quindi capire chi stia davvero ricattando la mafia russa e perché ogni personaggio sembri custodire soltanto una parte della verità.

Marbella sostituisce i luoghi chiusi e istituzionali della prima stagione con una geografia di lusso, porti e proprietà sorvegliate. Lola è insieme vittima e chiave di accesso alla rete di Orlov. Antonia procede mettendo in relazione dettagli che agli altri sfuggono, ma ogni deduzione ha un costo personale: il ricordo di Sandra e il timore di Mister White la spingono a chiudersi. Jon deve impedirle di trasformare l indagine in un modo per punirsi. La Lupa Nera rende il caso instabile perché non agisce per fedeltà, ma per un incarico e per il proprio codice professionale. Le alleanze cambiano continuamente e Antonia deve capire se le tracce lasciate da Lola sono richieste d aiuto, depistaggi o strumenti per far cadere chi la sta inseguendo.

Regina Rossa 2, spoiler finale

Antonia comprende che la chiave del denaro richiesto da Aslan non è nascosta in Lola, ma nel cane della donna: un dispositivo contiene bitcoin e documenti capaci di incriminare Orlov. La scoperta risolve il nodo del ricatto e modifica l’equilibrio fra tutti i personaggi in corsa per recuperare il denaro.

La corsa contro la Lupa Nera raggiunge così il suo punto decisivo, ma la conclusione non libera Antonia dal passato. Il finale chiude l’indagine di Marbella e, allo stesso tempo, lascia aperta la minaccia collegata a Mister White, preparando il terreno per il successivo capitolo della trilogia.

Cast di Regina Rossa 2