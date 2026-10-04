Doing Life è un film drammatico romantico del 2026 scritto e diretto da Tyler Perry, disponibile su Netflix. Anika, madre single ed ex agente penitenziaria, inizia uno scambio di lettere con Carousel, detenuto riformato che le aveva salvato la vita durante una rivolta in carcere.

Regia, produzione e protagonisti del film Doing Life

Tyler Perry firma regia e sceneggiatura. Naomi Baker è Anika e Jay Reeves interpreta Carousel. Il film racconta una relazione costruita attraverso la scrittura, fra colpa, riscatto e speranza.

La narrazione usa le lettere per seguire due prospettive diverse: quella di una donna che deve fare i conti con il lavoro svolto in carcere e quella di un uomo deciso a non essere definito per sempre dagli errori commessi. Le persone vicine ad Anika rendono più difficile il suo bisogno di fidarsi.

Anika non affronta soltanto la paura di essere delusa. La rivolta ha cambiato il modo in cui guarda al proprio passato e le ha lasciato domande su ciò che avrebbe potuto fare diversamente. Carousel rappresenta il punto più complicato di quel ricordo, perché è stato insieme una persona incarcerata e l uomo che ha scelto di proteggerla. Le lettere consentono ai due di parlare senza la pressione di una risposta immediata, ma rendono più evidente la distanza fra loro. Cathy, Trina, Lisa, Quinn e gli altri diventano le voci di chi teme che Anika confonda gratitudine e amore. Carousel deve invece mostrare di essere disposto a costruire una vita rispettosa e non a usare il legame con Anika per fuggire dalle conseguenze dei propri errori.

Dove è stato girato Doing Life?

Le riprese hanno avuto come base principale Atlanta, in Georgia, incluse le strutture dei Tyler Perry Studios; altre sequenze sono state realizzate a Reidsville.

Trama di Doing Life

Anika cerca di ricostruire la propria vita dopo l’esperienza traumatica in prigione. Carousel sconta la pena per il proprio passato, ma il gesto compiuto durante la rivolta ha creato fra i due un legame che le lettere rendono sempre più intimo. Familiari e amici mettono in dubbio quella vicinanza, costringendo entrambi a scegliere quale futuro meritano.

La corrispondenza diventa uno spazio dove Anika può raccontare paure che non riesce a condividere con Cathy e con le altre persone che le sono vicine. Carousel, dal canto suo, deve dimostrare che il cambiamento non è soltanto un modo per ottenere l’attenzione di lei. Il rapporto procede fra diffidenza, ricordi della rivolta e possibilità di perdono.

Anika non affronta soltanto la paura di essere delusa. La rivolta ha cambiato il modo in cui guarda al proprio passato e le ha lasciato domande su ciò che avrebbe potuto fare diversamente. Carousel rappresenta il punto più complicato di quel ricordo, perché è stato insieme una persona incarcerata e l uomo che ha scelto di proteggerla. Le lettere consentono ai due di parlare senza la pressione di una risposta immediata, ma rendono più evidente la distanza fra loro. Cathy, Trina, Lisa, Quinn e gli altri diventano le voci di chi teme che Anika confonda gratitudine e amore. Carousel deve invece mostrare di essere disposto a costruire una vita rispettosa e non a usare il legame con Anika per fuggire dalle conseguenze dei propri errori.

Doing Life, spoiler finale

Il percorso di Anika e Carousel porta a una scelta di fiducia: il rapporto non cancella ciò che è avvenuto, ma offre a entrambi la possibilità di guardare oltre la condanna e il trauma. Carousel non diventa improvvisamente estraneo al proprio passato; sceglie invece di assumersene la responsabilità.

Il finale privilegia il riscatto e lascia la loro relazione come una promessa concreta di una vita nuova. Anika smette di lasciare che l’esperienza in carcere determini ogni sua scelta, mentre il legame con Carousel diventa la prova che ascoltare e farsi ascoltare può cambiare una storia apparentemente senza uscita.

Cast di Doing Life