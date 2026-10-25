Libera 2 torna su Rai 1 con la prima puntata, in programma domenica 25 ottobre 2026 in prima serata. Il nuovo capitolo della fiction con Lunetta Savino si intitola Il caso Elena Palma e comprende sei episodi, distribuiti in tre serate. L’appuntamento iniziale riunisce i primi due episodi, dedicati all’apertura di un processo per femminicidio e all’arrivo di una testimone decisiva.

La giudice Libera Orlando affronta responsabilità professionali maggiori mentre cerca di preservare l’equilibrio familiare costruito con la nipote Clara e con Pietro Zanon. L’indagine giudiziaria e le relazioni private procedono insieme: un incontro nella vita di Pietro introduce infatti una donna direttamente collegata al procedimento presieduto da Libera.

Regia, produzione e protagonisti di Libera 2 prima puntata

La regia è di Gianluca Mazzella. La serie, ideata da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini, è prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, con Matteo Levi come produttore. La seconda stagione concentra il racconto su un unico caso principale, sviluppato attraverso le udienze e gli approfondimenti investigativi. La durata dei singoli episodi è di circa cinquanta minuti.

Lunetta Savino interpreta Libera Orlando, ora presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste. Matteo Martari torna come Pietro Zanon, impegnato a costruire un rapporto con la figlia Clara, interpretata da Daisy Pieropan. Tra i nuovi personaggi figurano l’insegnante Nina De Angelis, interpretata da Neva Leoni, e il magistrato Cesare Scuderi, interpretato da Gaetano Bruno.

Dove è girata Libera 2 prima puntata

La seconda stagione è stata girata a Trieste e Muggia. La lavorazione in Friuli Venezia Giulia si è svolta dal 16 marzo al 2 maggio 2026. Tra le location della stagione figurano Piazza Unità d’Italia, il Tribunale, la Camera di Commercio, l’Ospedale Maggiore, l’Università degli Studi di Trieste e Palazzo Galatti. Muggia aggiunge ulteriori ambienti alla geografia della fiction.

Trieste resta anche il centro dell’ambientazione narrativa. La presenza di luoghi istituzionali affiancati agli spazi della vita quotidiana rende concreto il doppio percorso della protagonista: da una parte le responsabilità della magistratura, dall’altra una famiglia che deve ancora assestarsi dopo le rivelazioni della stagione precedente. Il ritorno in questi ambienti accompagna una Libera più esposta sul piano professionale.

Trama di Libera 2 prima puntata

Il primo episodio si intitola Suspicio non est probatio. Libera deve guidare il processo contro Omar Alami, un giovane rapper accusato di aver ucciso Elena Palma. Il procedimento richiede di distinguere gli elementi effettivamente dimostrati dalle convinzioni maturate intorno all’imputato. Il titolo latino richiama proprio la distanza tra un sospetto e una prova.

Pietro, intanto, frequenta un centro studi per conseguire il diploma. Qui conosce Nina De Angelis, con la quale nasce immediatamente un’affinità. Il desiderio di costruire una vita diversa passa sia attraverso lo studio sia attraverso il rapporto con Clara: essere suo padre comporta una presenza e una continuità che Pietro deve imparare a offrire giorno dopo giorno.

Arriva inoltre a Trieste Cesare Scuderi, magistrato proveniente da Palermo e impegnato in una missione riservata. La sua presenza introduce una linea investigativa distinta dal processo e incrocia la vita di Isabella Orlando, sorella di Libera. Il racconto allarga così il quadro familiare senza abbandonare il centro giudiziario della stagione.

Come finisce Libera 2 prima puntata: le anticipazioni del secondo episodio

Nel secondo episodio, Testes non numerantur sed ponderandum, Nina riferisce a Libera un elemento importante: l’orario in cui Omar ha lasciato la scuola potrebbe offrire una ricostruzione favorevole all’imputato. La sua deposizione acquista quindi un peso particolare. Prima di presentarsi in aula, però, la donna riceve una minaccia e successivamente cambia versione davanti al tribunale.

Il ripensamento della testimone aggrava una situazione già delicata. Omar tenta il suicidio, mentre Pietro, coinvolto sentimentalmente da Nina, comincia a indagare su di lei e subisce un’aggressione. Cesare continua intanto a lavorare in segreto. La prima serata si conclude dunque con il processo ancora aperto e con nuovi pericoli: la deposizione di Nina collega sempre più strettamente l’accertamento della verità alla vita privata dei protagonisti.

Cast di Libera 2 prima puntata