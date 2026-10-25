Stasera in TV, lunedì 26 ottobre 2026, Rai 1 propone gli ultimi episodi de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Rai 2 trasmette Formidabile!, Rai 3 conferma Lo Stato delle Cose, Rete 4 propone Quarta Repubblica e Italia 1 sceglie Fast & Furious 6. Su La7 prosegue M – Il figlio del secolo, TV8 trasmette GialappaShow e Nove propone Little Big Italy.
Programmi TV di lunedì 26 ottobre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere. La fiction con Elena Sofia Ricci si conclude con il quinto e il sesto episodio della terza stagione.
- Rai 2, ore 21:20 – Formidabile!. Elenoire Casalegno conduce un nuovo appuntamento dedicato alla storia di Rai 2, tra immagini d’archivio, programmi celebri e protagonisti della televisione italiana.
- Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali temi politici, sociali e di attualità.
- Rete 4, ore 21:30 – Quarta Repubblica. Nicola Porro guida il talk del lunedì sera, tra politica, economia, cronaca e confronto con gli ospiti.
- Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, tra confronti, nomination e sviluppi dei rapporti tra i concorrenti.
- Italia 1, ore 21:20 – Fast & Furious 6. Action con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson, sesto capitolo della celebre saga automobilistica.
- La7, ore 21:15 – M – Il figlio del secolo. Prosegue la serie con Luca Marinelli, tratta dal romanzo di Antonio Scurati e dedicata all’ascesa politica di Benito Mussolini.
- TV8, ore 21:50 – GialappaShow. Seconda puntata dell’ottava stagione del programma comico della Gialappa’s Band, tra sketch, imitazioni, ospiti e parodie.
- Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella arriva a Strasburgo alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero.
- Rai 4, ore 21:20 – Diablo. Action thriller con Scott Adkins e Marko Zaror. Un ex detenuto si ritrova coinvolto in una pericolosa vicenda criminale.
- Rai 5, ore 21:19 – Minari. Film drammatico con Steven Yeun, diretto da Lee Isaac Chung, che racconta una famiglia coreana alla ricerca del proprio futuro negli Stati Uniti.
- Rai Movie, ore 21:10 – C’era una volta il West. Western di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson.
Stasera su Rai 1: I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere
Rai 1 propone dalle 21:30 il finale della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni della commissaria Teresa Battaglia.
La serata comprende il quinto e il sesto episodio, nei quali l’indagine arriva ai suoi sviluppi conclusivi. Teresa e la sua squadra continuano a ricostruire i collegamenti tra gli omicidi, cercando di individuare il responsabile di una serie di delitti legati a vicende rimaste nascoste.
La morte di un giornalista rappresenta un passaggio importante dell’inchiesta. Gli investigatori comprendono che il delitto potrebbe essere collegato agli altri casi, rendendo necessario riesaminare testimonianze, indizi e rapporti personali.
Nel frattempo, Teresa deve confrontarsi anche con le proprie difficoltà, che continuano a incidere sul suo lavoro e sulla sua vita privata. Il finale promette di chiarire gli interrogativi principali e di portare alla luce la verità.
Prima della fiction, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata è previsto Storie di sera con Eleonora Daniele.
Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip
Canale 5 propone dalle 21:20 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi torna alla conduzione del reality, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
La serata ripercorre gli avvenimenti degli ultimi giorni nella Casa, tra discussioni, chiarimenti e nuovi equilibri. La convivenza continua a mettere alla prova i concorrenti, con rapporti personali che si intrecciano alle strategie di gioco.
Spazio anche alle nomination e agli interventi delle opinioniste, chiamate a commentare le dinamiche del gruppo e le decisioni dei protagonisti.
Il reality rappresenta una delle principali alternative alla fiction di Rai 1. Prima della diretta, Canale 5 propone La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.
Stasera su Rai 2: Formidabile!
Rai 2 trasmette alle 21:20 Formidabile!, il programma condotto da Elenoire Casalegno che ripercorre la storia della seconda rete Rai attraverso trasmissioni, personaggi e immagini rimaste nella memoria collettiva.
La puntata propone un viaggio tra le produzioni che hanno contribuito a definire l’identità della rete, valorizzando il ruolo di Rai 2 nell’evoluzione dell’intrattenimento televisivo italiano.
Il racconto alterna materiali d’archivio e ricordi, soffermandosi sui programmi capaci di introdurre nuovi linguaggi e conquistare il pubblico di diverse generazioni.
Al termine, Rai 2 propone Il Processo del Lunedì, dedicato all’approfondimento calcistico.
Stasera su Rai 3: Lo Stato delle Cose
Rai 3 trasmette alle 21:15 una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.
La trasmissione affronta i principali temi politici, economici e sociali, con interviste, testimonianze e confronti tra ospiti. Particolare attenzione viene dedicata alle vicende che continuano a suscitare interrogativi nell’opinione pubblica.
Il programma cerca di ricostruire le questioni affrontate attraverso documenti, collegamenti e contributi filmati, proponendo un racconto che unisce informazione e dibattito.
Stasera su Italia 1: Fast & Furious 6
Italia 1 propone alle 21:20 Fast & Furious 6, film d’azione diretto da Justin Lin e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez.
Dopo il colpo di Rio de Janeiro, Dominic Toretto e Brian O’Conner vivono lontani dagli Stati Uniti. La loro tranquillità viene interrotta quando l’agente Luke Hobbs chiede aiuto per fermare un’organizzazione criminale specializzata in operazioni ad alto rischio.
In cambio della collaborazione, Hobbs offre ai protagonisti la possibilità di ottenere la grazia e tornare alle proprie vite. Per Dominic, però, la missione assume un significato ancora più personale quando scopre che Letty potrebbe essere ancora viva.
Il film unisce inseguimenti, combattimenti e spettacolari sequenze automobilistiche, mantenendo al centro il legame tra i protagonisti.
I film di stasera in TV
Tra i film in chiaro di lunedì 26 ottobre 2026 spiccano Fast & Furious 6 su Italia 1, Diablo su Rai 4, Minari su Rai 5, C’era una volta il West su Rai Movie e Sobibor – La grande fuga su Iris.
Il canale 20 propone The Suicide Squad – Missione suicida, mentre Rai Premium trasmette A Natale cambio vita.
La serata offre così un’ampia scelta cinematografica, dal cinema d’azione al western, passando per il dramma familiare e il racconto storico.
I film su Sky Cinema lunedì 26 ottobre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Fuze – Conto alla rovescia. Action thriller con Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington. Durante un’evacuazione provocata dal ritrovamento di un ordigno, un gruppo di criminali approfitta del caos per organizzare una rapina.
Sky Cinema Uno, ore 22:55 – Alla festa della rivoluzione. Film diretto da Arnaldo Catinari con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi. La storia è ambientata a Fiume nel 1919, durante l’impresa di Gabriele D’Annunzio.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Gemini Man. Action fantascientifico diretto da Ang Lee con Will Smith. Un assassino professionista scopre di essere inseguito da una versione più giovane di sé stesso, dotata delle medesime capacità.
Sky Cinema Uno, ore 19:25 – La vita è una cosa meravigliosa. Commedia diretta da Carlo Vanzina, con Gigi Proietti, Vincenzo Salemme ed Enrico Brignano. Una serie di vicende personali si intreccia tra equivoci, segreti e situazioni comiche.