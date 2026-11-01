Libera 2 – Il caso Elena Palma prosegue su Rai 1 con la seconda puntata, in programma domenica 1° novembre 2026 in prima serata. L’appuntamento comprende gli episodi 3 e 4 della stagione, interpretata da Lunetta Savino e Matteo Martari. Il processo per la morte di Elena Palma si complica quando nuovi elementi portano l’attenzione su Nina De Angelis.

La serata sviluppa due linee strettamente collegate: gli accertamenti della giudice Libera Orlando e le iniziative di Pietro Zanon, coinvolto sentimentalmente dalla testimone. La ricerca di informazioni sulla donna introduce legami familiari rimasti nascosti. Ogni scoperta ha conseguenze sia nel procedimento giudiziario sia nella fiducia che Pietro ha riposto nella nuova relazione.

Regia, produzione e protagonisti di Libera 2 seconda puntata

La regia è di Gianluca Mazzella. La fiction, ideata da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini, è prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, con Matteo Levi come produttore. La seconda stagione comprende sei episodi, organizzati in tre serate. Il caso principale attraversa l’intero ciclo e permette di seguire il modo in cui una nuova prova modifica le ipotesi formulate nelle udienze precedenti.

Lunetta Savino interpreta Libera Orlando, presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste. Matteo Martari è Pietro Zanon, mentre Neva Leoni interpreta Nina De Angelis. Daisy Pieropan torna come Clara, figlia di Pietro e nipote di Libera. Gaetano Bruno è Cesare Scuderi, il magistrato la cui indagine riservata accompagna lo sviluppo del processo.

Dove è girata Libera 2 seconda puntata

La seconda stagione è stata girata a Trieste e Muggia, in Friuli Venezia Giulia. La lavorazione sul territorio si è svolta dal 16 marzo al 2 maggio 2026. Tra le location utilizzate dalla produzione figurano Piazza Unità d’Italia, il Tribunale, la Camera di Commercio, l’Ospedale Maggiore, l’Università degli Studi di Trieste e Palazzo Galatti. La città conserva anche il proprio nome nell’ambientazione narrativa.

Gli spazi istituzionali e quelli della vita privata accompagnano due responsabilità che Libera deve affrontare contemporaneamente. In tribunale conta la posizione processuale delle persone; fuori dall’aula entrano in gioco affetti e legami che rendono più difficile mantenere la distanza. La geografia riconoscibile della serie permette di seguire questo passaggio continuo tra lavoro e famiglia.

Trama di Libera 2 seconda puntata

Nel terzo episodio, Pietro sopravvive all’aggressione e continua a cercare risposte su Nina. Scopre che la donna ha un figlio, affidato all’ex marito Franco Tomizza. La notizia gli mostra una parte della sua vita che ignorava e cambia il significato delle paure e delle reticenze emerse durante il processo.

L’indagine porta inoltre a un collegamento importante: Franco era l’amante di Elena Palma. Il rapporto tra l’ex marito della testimone e la vittima amplia il quadro dei possibili interessi in gioco. Per Libera diventa necessario ricostruire i legami senza scambiare una relazione nascosta per una prova sufficiente a stabilire la responsabilità del delitto.

Il processo contro Omar Alami resta il centro giudiziario della stagione. Gli elementi nuovi costringono a riconsiderare l’attendibilità delle deposizioni e il contesto nel quale sono state rese. La posizione di Nina assume un peso crescente proprio perché il suo rapporto con Pietro rischia di sovrapporre convinzioni personali e accertamenti necessari in aula.

Il conflitto riguarda anche il modo di aiutare qualcuno. Pietro tende a intervenire direttamente quando ritiene una persona in pericolo, mentre Libera deve muoversi entro responsabilità precise. Le loro differenti reazioni mantengono aperta una tensione centrale della fiction: la convinzione di conoscere la verità può anticipare le prove, ma non sostituirle.

Come finisce Libera 2 seconda puntata: le anticipazioni del quarto episodio

Nel quarto episodio, la collana di Elena viene ritrovata nell’appartamento di Nina. La donna diventa la principale sospettata e Libera non può più interrogarla in aula nella precedente veste di testimone. Pietro comprende che le minacce provengono da Franco e decide di proteggere Nina, nascondendola alla polizia. La scelta aumenta la sua esposizione e rende ancora più delicata la situazione della giudice.

Parallelamente, Cesare continua l’indagine sul traffico d’armi e si avvicina a Isabella. Un blitz fallito e una minaccia lo inducono però ad allontanarla. La seconda serata prepara quindi la conclusione della stagione attraverso due rapporti messi sotto pressione dal pericolo. Il caso Elena Palma rimane aperto: il ritrovamento della collana modifica gli equilibri del processo e impone nuove verifiche prima di arrivare alla soluzione.

Cast di Libera 2 seconda puntata