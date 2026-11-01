Domenica 1° novembre sono numerosi gli appuntamenti di sport in tv visibili in chiaro. Grande protagonista è soprattutto la Rai.

Sport in tv domenica 1° novembre, su Rai 2 il curling

Ampio spazio allo sport è dato, come oramai avviene ogni settimana, da Rai 2. La seconda rete della TV di Stato, infatti, propone un focus sul Curling, disciplina che nel nostro paese ha ottenuto una enorme popolarità durante i Giochi Olimpici invernali effettuati in Italia a inizio del 2026.

A partire dalle ore 14:45 circa, al termine della prima puntata della nuova edizione di Green Lovers, sono proposte le sessioni degli Europei maschili che si stanno svolgendo a Ostrava, in Repubblica Ceca. L’Italia è grande protagonista della competizione ed è a caccia di un oro contro la Scozia che sarebbe storico.

La pallavolo su Rai Sport

Altra rete di riferimento per lo sport in chiaro di domenica 1° novembre è Rai Sport. Dalle 13:05 è possibile seguire le varie discipline sportive della prima giornata dei Giochi Olimpici Giovanili 2026, che sono attualmente in corso a Dakar. Sin da subito l’Italia può andare a caccia di medaglie: fra le finali più attese del 1° novembre ci sono quelle degli 800 metri stile libero di nuoto e i 200 metri dorso donne, sempre di nuoto.

Alle 14:45 va in onda, in diretta, il faccia a faccia fra lo Spezia e l’Atalanta Under 23, partita valevole per il campionato di calcio di Serie C. Più tardi, dalle 17:45, si svolge l’incontro che oppone il Pordenone al Trentino in una sfida che vale per la 3° giornata della Serie A maschile di Pallavolo.

Sport in tv domenica 1° novembre, la MotoGP su TV8

Ampio spazio, infine, è dato ai motori e a tal proposito il punto di riferimento è TV8. Oltre al GP di Formula 1, la cui gara è proposta alle 22:30 e che potrebbe assegnare il titolo di Campione del mondo a Kimi Antonelli, è protagonista la MotoGP. Dalle 13:55 è dato spazio alla gara che si svolge nel circuito di Sepang, in Malesia. Si tratta del diciannovesimo appuntamento della stagione e potrebbe risultare decisivo per la vittoria finale. Lo spagnolo Marc Marquez, che guida la classifica a quota 399 punti, tenta di aumentare ulteriormente il distacco dal diretto inseguitore Jorge Martin, che attualmente ha 355 punti. La gara è commentata dalla coppia formata da Guido Meda e Mauro Sanchini ed è seguita dall’approfondimento Zona Rossa, con interviste ai protagonisti e le analisi sul Gran Premio.