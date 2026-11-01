Scambio di bugie è una miniserie thriller svedese del 2026, disponibile su Netflix dal 30 ottobre 2026. Il titolo originale è Bytet, mentre quello internazionale è A Couple of Lies. I quattro episodi raccontano uno scambio di abitazioni tra due coppie che trasforma una vacanza in una rete di sospetti, tradimenti e delitti.

Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustavsson e Jakob Oftebro interpretano i protagonisti di una storia ambientata tra la Sicilia e l’arcipelago di Stoccolma. Il benessere economico e la bellezza delle case offrono una facciata rassicurante. Dietro quell’immagine, però, i rapporti di coppia nascondono interessi e segreti che rendono pericoloso fidarsi anche della persona più vicina.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Scambio di bugie

La regia è di Kasper Barfoed. La sceneggiatura è firmata da Amanda Högberg, autrice principale, e Axel Stjärne. La miniserie adatta il romanzo Bytet di Stefan Ahnhem ed è prodotta da Asp Varhos, con Frida Asp e Fatima Varhos come produttrici. La struttura breve concentra il racconto sulle conseguenze dello scambio e sulla progressiva caduta delle versioni costruite dai personaggi.

Fares Fares interpreta Carl e Frida Gustavsson sua moglie Helene. Emma Appleton è Scarlett, mentre Jakob Oftebro interpreta il marito Adam. L’alternanza tra le due coppie consente di confrontare ciò che ciascuno racconta con i dettagli che emergono altrove. Una spiegazione rassicurante in un ambiente può diventare un indizio sospetto quando viene accostata a un comportamento nell’altra casa.

Dove è girata Scambio di bugie

Le riprese si sono svolte in Svezia e in Sicilia. Per la parte italiana, registrata durante la lavorazione con il titolo The Swap, le località indicate comprendono Siracusa e Noto. Il periodo previsto per il set siciliano va dal 22 ottobre al 24 novembre 2025, con Mestiere Cinema coinvolta nella produzione esecutiva italiana. La conclusione delle riprese è stata annunciata nel dicembre 2025.

Il contrasto geografico è parte del meccanismo narrativo. La villa siciliana promette calore e intimità, mentre l’abitazione nell’arcipelago svedese comunica eleganza contemporanea e trasparenza. Entrambe, però, appartengono alla vita privata di sconosciuti. Abitare temporaneamente quegli spazi significa entrare in contatto con abitudini, accessi e zone riservate delle quali gli ospiti non conoscono la storia.

Trama di Scambio di bugie

Carl e Helene lasciano la loro casa nell’arcipelago di Stoccolma per trasferirsi per qualche settimana nella villa siciliana di Adam e Scarlett. Le due coppie cercano una pausa che permetta di ritrovare complicità. Lo scambio appare vantaggioso, ma l’arrivo rivela subito dettagli che non corrispondono alle aspettative e rende meno spontanea la vacanza.

In Sicilia, una scoperta sconvolgente interrompe il soggiorno: un corpo viene rinvenuto nel pozzo. La vittima è Tom, fratello di Scarlett. Il delitto collega direttamente le due coppie e trasforma Carl in una persona sulla quale si concentrano i sospetti. Le difficoltà nel ricostruire alcuni eventi aumentano la sua vulnerabilità, mentre Helene fornisce elementi che orientano l’indagine.

A Stoccolma, Scarlett comincia a dubitare di Adam. La notizia della morte del fratello cambia il significato di gesti e omissioni che fino a quel momento potevano sembrare soltanto tensioni coniugali. Porte chiuse, vicini invadenti e spiegazioni incomplete alimentano un ambiente nel quale la privacy diventa una questione di controllo. Per capire il presente, Scarlett deve riconsiderare anche il proprio matrimonio.

La progressione dei quattro episodi sposta così l’attenzione dalla semplice identità dell’assassino alla rete di interessi dietro il delitto. La disponibilità economica dei protagonisti ha un ruolo decisivo: il patrimonio rappresenta sicurezza per alcuni e un obiettivo per altri. Ogni nuova rivelazione modifica l’immagine delle relazioni e rende più difficile distinguere una richiesta d’aiuto da una manipolazione.

Come finisce Scambio di bugie: il finale spiegato

Adam ha ucciso Tom, che aveva scoperto la sua relazione con Helene. I due amanti cercano di incastrare Carl e impadronirsi del patrimonio dei rispettivi coniugi. Anche Carl muore, ma una registrazione compromette il piano; il socio Ragnar sfrutta la prova per ottenere le sue quote. Adam e Helene tentano quindi di eliminare Scarlett.

Nel confronto conclusivo Adam prova ad annegarla. Scarlett finge di essere morta, reagisce e provoca la caduta fatale del marito, che batte la testa sui gradini della piscina. Scopre poi che Helene aspetta un figlio da Adam e la lascia andare. Scarlett sopravvive e si allontana, mentre il complotto emerge e Carl viene scagionato dall’omicidio di Tom. La salvezza non restituisce alla protagonista la famiglia perduta.

Cast di Scambio di bugie