The Gilded Age 4 è la quarta stagione della serie drammatica in costume creata da Julian Fellowes, proposta da HBO Max. Il nuovo ciclo del 2026 comprende otto episodi e debutta in Europa il 2 novembre, dopo la prima americana del 1° novembre. Carrie Coon, Christine Baranski e Cynthia Nixon tornano al centro delle rivalità dell’alta società newyorkese.

Le conquiste sociali di Bertha Russell hanno un prezzo che ora coinvolge la sua famiglia. Dall’altra parte della strada, Agnes van Rhijn cerca un’occasione per recuperare influenza. Le relazioni sentimentali, le aspirazioni professionali e i rapporti tra generazioni si intrecciano con la necessità di conservare una reputazione in un ambiente nel quale ogni invito può diventare una dichiarazione di potere.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Gilded Age 4

Julian Fellowes è creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo. Sonja Warfield partecipa alla scrittura e alla produzione esecutiva, mentre Salli Richardson-Whitfield firma la regia ed è produttrice esecutiva. La serie è una coproduzione HBO e Universal Television. La ricostruzione storica sostiene un racconto corale nel quale le decisioni prese nei salotti hanno conseguenze sul lavoro, sulle famiglie e sulle possibilità individuali.

Carrie Coon interpreta Bertha Russell e Morgan Spector il marito George. Christine Baranski è Agnes van Rhijn, affiancata da Cynthia Nixon come Ada. Louisa Jacobson interpreta Marian Brook e Denée Benton è Peggy Scott. I loro percorsi offrono prospettive differenti sulle aspettative imposte alle donne e sul margine di autonomia consentito dalla posizione sociale.

Dove è girata The Gilded Age 4

La quarta stagione è stata girata tra lo Stato di New York e il Rhode Island. La produzione è tornata a Newport, dove le dimore storiche contribuiscono alla ricostruzione delle residenze dell’élite. Tra gli edifici utilizzati dalla serie figurano The Breakers, Marble House, The Elms e Château-sur-Mer. I loro ambienti conservano materiali e proporzioni strettamente legati all’epoca raccontata.

Anche Troy e Albany hanno ospitato riprese della nuova stagione. Le strade e le facciate storiche dello Stato di New York permettono di ricreare parte della città ottocentesca. Il risultato combina luoghi reali e allestimenti, collegando gli interni monumentali ai percorsi urbani dei personaggi. La New York narrativa nasce quindi anche da località esterne a Manhattan.

Trama della serie tv The Gilded Age 4

Bertha Russell ha ottenuto un riconoscimento che sembrava irraggiungibile, ma il successo non garantisce stabilità. Le tensioni con George mettono in crisi una coppia che aveva fondato la propria forza sulla collaborazione. Per Bertha diventa essenziale proteggere l’immagine della famiglia, proprio mentre le scelte compiute producono conseguenze sempre più difficili da tenere lontane dalla vita pubblica.

Agnes cerca invece di recuperare una posizione centrale. Il suo rapporto con Ada deve adattarsi agli equilibri economici cambiati, mentre il confronto con i nuovi ricchi continua a definire le sue priorità. La possibilità di ospitare un evento di rilievo politico introduce un’altra occasione di competizione: il prestigio dipende anche da chi riesce a trasformare una serata mondana in un riconoscimento pubblico.

Marian prova a costruire un percorso più autonomo. Il rapporto con Larry Russell resta emotivamente importante, ma le aspettative delle famiglie e le incomprensioni precedenti complicano le decisioni. La sua ricerca riguarda anche il modo di dare un significato alla propria vita, oltre alla prospettiva di un matrimonio considerato adeguato dagli altri.

Peggy affronta il difficile inserimento nella famiglia di William Kirkland, senza rinunciare alle ambizioni di scrittrice. L’accettazione sociale dipende da regole che attraversano anche ambienti apparentemente vicini. Il nuovo capitolo mantiene così l’attenzione sulle differenze di classe e sulle pressioni familiari, mostrando quanto il consenso possa richiedere rinunce personali.

The Gilded Age 4: le anticipazioni della nuova stagione

Il nuovo ciclo sviluppa le conseguenze dei rapporti costruiti nelle stagioni precedenti. Gladys affronta la maternità in Inghilterra, mentre la situazione coniugale dei genitori continua a pesare sulla famiglia Russell. La distanza geografica non interrompe i legami: il matrimonio aristocratico che ha accresciuto il prestigio di Bertha comporta anche nuove responsabilità e preoccupazioni.

La competizione mondana accompagna quindi questioni più intime: fiducia, indipendenza e appartenenza. In una società abituata a misurare le persone attraverso il cognome e il patrimonio, i protagonisti devono decidere quanto concedere alle aspettative collettive. Gli otto episodi proseguono queste linee con distribuzione settimanale, dedicando spazio alle conseguenze delle ambizioni raggiunte oltre che alle nuove conquiste.

Cast della serie tv The Gilded Age 4