Martedì 3 e mercoledì 4 novembre si svolge la 4° giornata di Champions League. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv delle partite con protagoniste le le quattro squadre italiane, cioè Inter, Napoli, Roma e Como.

Champions League 4° giornata, le partite del martedì

Il 3 novembre, dalle ore 21:00, scende in campo l’Inter. I nerazzurri scendono in campo a poche ore di distanza dalla brutta sconfitta per 3 a 1 rimediata lo scorso sabato in campionato contro il Milan. Il team, al momento, conta appena 3 punti, avendo perso due dei tre match disputati. Quest’oggi l‘Inter scende in campo in trasferta contro il Feyenoord, squadra olandese che ha la medesima situazione di classifica dei nerazzurri. Feyenoord-Inter è proposta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Aldo Serena. In qualità di inviati a bordocampo ci sono Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi.

Sempre dalle ore 21:00 scende in campo la Roma. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, hanno un bottino di 4 punti, che sperano di poter incrementare nella trasferta insidiosa contro il Manchester United. Una compagine, quest’ultima, che è in uno stato di forma tutt’altro che positivo, al punto che in campionato è in lotta per non retrocedere. Manchester United-Roma è proposta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Coloro che devono raccontare la sfida sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con Paolo Assogna e Angelo Mangiante nel ruolo di inviati.

Champions League 4° giornata, gli appuntamenti del mercoledì

Mercoledì 4 novembre, dalle ore 21:00, la 4° giornata di Champions League procede con la sfida Lens-Como. La squadra di Cesc Fabregas occupa la zone alte della classifica, avendo vinto due delle tre partite fino a ora disputate. L’incontro è fruibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. A raccontare il faccia a faccia ci sono Stefano Borghi e Massimo Gobbi, con Marina Presello che ha il compito di raccontare ciò che avviene da bordocampo.

Infine, sempre alle 21:00, il Napoli di Massimiliano Allegri tenta di uscire da una lunga crisi di risultati nell’insidiosa trasferta contro il Porto, fra i team più forti del Portogallo. La diretta è garantita esclusivamente su Amazon Prime Video, con il racconto curato da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Il calendario in chiaro

Mercoledì 4 novembre, dalle ore 21:00 su TV8, è possibile vedere una partita di Champions League in chiaro. La scelta, come sempre, ricade su uno dei migliori incontri della giornata con protagoniste squadre estere. La scelta, quest’oggi, ricade su Lipsia-Manchester City, con commentatori Massimo Marianella e Lorenzo Minotti, supportati dall’inviato Filippo Benincampi.