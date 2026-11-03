Mancano ancora diversi mesi dall’annuncio ufficiale, ma già fioccano le indiscrezioni sul cast di Big del Festival di Sanremo 2027. Da Annalisa a Irama, l’elenco si prospetta essere ricco di protagonisti del panorama musicale attuale.

Festival di Sanremo 2027 indiscrezioni Big, i concorrenti più probabili

La presenza di alcuni Big al Festival di Sanremo 2027 sembra essere pressoché certa. È il caso, ad esempio, di Emma Marrone, che manca dal 2024 e che, come è risaputo, ha un ottimo rapporto con il conduttore e Direttore artistico Stefano De Martino. Altri cantanti la cui presenza sul palco dell’Ariston è data quasi per certa sono Annalisa, anch’essa assente dal palco dal 2024, Irama, in gara per l’ultima volta nel 2025, e Tananai, quinto classificato nel 2023 con Tango.

Secondo le indiscrezioni, poi, ci sono ampie possibilità di vedere sull’Ariston artisti del calibro di Ghali, Marco Mengoni, in carriera vincitore di ben due edizioni della kermesse, The Kolors e Salmo. Per quest’ultimo si tratterebbe di un debutto assoluto in gara dopo aver presenziato come ospite nel 2023.

Festival di Sanremo 2027 indiscrezioni Big, gli altri nomi

Al Festival di Sanremo 2027 potrebbero partecipare Alfa ed Emma Nolde. I nomi di entrambi erano circolati con insistenza nell’elenco dei possibili partecipanti della scorsa edizione della manifestazione canora, ma alla fine nessuno dei due venne scelto dall’allora Direttore artistico Carlo Conti.

Le indiscrezioni fino a ora circolate puntano anche su Gaia e Madame, due protagoniste delle classifiche italiane delle ultime settimane grazie ai singoli Bossa Nostra e M’ama non m’ama, oltre che su Settembre, vincitore nella sezione Nuove Proposte nel 2025 con Vertebre. A tre anni dal settimo posto con la hit Pazza potrebbe fare il ritorno sull’Ariston Loredana Bertè, che a Sanremo ha gareggiato dodici volte senza mai riuscire a vincere. Altri ritorni possibili sono quelli di Mr. Rain e Arisa, che potrebbero gareggiare individualmente o insieme in un duetto che sarebbe inedito. Per festeggiare i 30 anni di carriera potrebbe arrivare Elisa, mentre sull’onda del successo estivo con Al mio paese potrebbe esordire in gara Delia.

Come avvenuto negli ultimi anni, infine, Stefano De Martino dovrebbe dare spazio ad artisti con una lunga carriera alle spalle ma rimasti fino a ora lontani dalla fama televisiva. A tal proposito i nomi più accreditati sono quelli di Anna Castiglia, vincitrice del Musicultura nel 2024 e della Targa Tenco come Migliore opera prima nel 2025, e i Nu Genea, duo formatosi nel 2014 e che ha pubblicato 4 album.

Stefano De Martino a lavoro sui co-conduttori

Oltre che sui Big, Stefano De Martino è a lavoro per completare il cast di ospiti e, soprattutto, di co-conduttori. A tal proposito, oltre alla suggestione Dua Lipa, il nome che circola con più insistenza è quello di Maria De Filippi, ovvero la prima che ha creduto nelle capacità di De Martino, scoprendolo come ballerino ad Amici e successivamente lanciandolo nel ruolo di presentatore proprio nel daytime del talent. Per la quota comica dovrebbe esserci Brenda Lodigiani.

Coloro che già sono ufficialmente nel cast del Festival di Sanremo 2027 sono i The Jackal. Al gruppo comico è stata assegnata la conduzione del PrimaFestival. Una scelta che lascia più di qualche dubbio soprattutto per la poca originalità. D’altronde, i comici sono fra i volti maggiormente sovraesposti della televisione italiana, avendo guidato, negli ultimi mesi, format come Stasera a letto tardi a The Floor Ne rimarrà solo uno. Aurora Leone, uno dei membri del gruppo, ha fatto parte anche del DopoFestival dell’ultima edizione.