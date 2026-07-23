E poi si vede è la commedia italiana diretta da Giovanni Calvaruso che segna il debutto cinematografico de I Sansoni, il duo formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone.

Il film va in onda giovedì 23 luglio 2026 su Sky Cinema Uno ed è disponibile anche in streaming su NOW e on demand su Sky. La storia affronta con ironia temi attuali come il precariato, le raccomandazioni, i concorsi pubblici e le difficoltà incontrate dai giovani nel costruire il proprio futuro.

Regia, produzione e protagonisti del film E poi si vede

La regia è affidata a Giovanni Calvaruso, mentre la sceneggiatura è firmata da Fabrizio Sansone, Federico Sansone e Fabrizio Testini.

Il film è una produzione Greenboo Production e Warner Bros. Entertainment Italia. La fotografia è curata da Donato Sileo, il montaggio da Jacopo Reale e le musiche originali sono composte da Fabrizio Mancinelli.

I protagonisti sono Fabrizio e Federico, due giovani siciliani che affrontano in maniera opposta l’incertezza lavorativa. A contendersi con loro un posto nell’ufficio legale del Comune è Luca, figlio di un’influente senatrice.

Dove è stato girato?

E poi si vede è stato girato prevalentemente a Trapani, in Sicilia. La città e il territorio circostante sono riconoscibili in numerose sequenze e contribuiscono a costruire l’atmosfera della commedia.

Le riprese valorizzano il centro urbano, il lungomare e alcuni degli scorci più caratteristici di Trapani. L’ambientazione siciliana non è soltanto uno sfondo, ma rappresenta una parte fondamentale della storia e del modo in cui vengono raccontati il lavoro, la famiglia e la politica locale.

Trama del film E poi si vede

Federico è un giovane laureato in Giurisprudenza, anche se ha scelto quel percorso soprattutto per assecondare il padre Giuseppe, consigliere comunale conosciuto per la propria integrità. Federico non ha ancora trovato la sua strada ed è abituato a dipendere economicamente dalla famiglia.

Il ragazzo decide di partecipare a un concorso pubblico per ottenere un posto nell’ufficio legale del Comune. Sperando di ricevere una raccomandazione, si rivolge al padre, che però rifiuta categoricamente di aiutarlo attraverso mezzi poco trasparenti.

Alla stessa selezione partecipa Fabrizio, un avvocato qualificato che non è mai riuscito a costruirsi una carriera. Per mantenersi lavora come rider e continua a confidare nella possibilità di ottenere finalmente un impiego stabile grazie alle proprie capacità.

Il terzo candidato è Luca, figlio della potente senatrice Purpura. Il giovane non sembra particolarmente interessato al lavoro, ma sua madre è determinata a garantirgli il posto. La donna versa una consistente somma di denaro al presidente della commissione affinché favorisca Luca durante la prova.

Il piano prevede che il presidente comunichi al ragazzo una frase in latino da inserire nell’elaborato. La citazione dovrebbe funzionare come un codice attraverso il quale riconoscere e promuovere il compito di Luca.

Per un’incredibile coincidenza, Federico ascolta la conversazione mentre si trova nascosto nel bagno. Convinto di aver ricevuto indirettamente l’aiuto che cercava, inserisce la stessa frase nel proprio elaborato.

L’equivoco porta la commissione ad assegnare proprio a lui il posto promesso al figlio della senatrice. Federico si ritrova così assunto nell’ufficio legale del Comune, pur non avendo le capacità e l’esperienza necessarie per svolgere il lavoro.

Per evitare di perdere l’impiego, propone a Fabrizio di occuparsi delle pratiche al suo posto in cambio di 800 euro al mese. Il giovane avvocato, spinto dalle difficoltà economiche, accetta l’accordo. I due iniziano così una collaborazione clandestina costruita su bugie, sotterfugi e reciproci favori.

Spoiler finale

Fabrizio scopre che Federico ha ottenuto il posto grazie alla raccomandazione originariamente destinata a Luca. Pur essendo amareggiato, continua inizialmente ad aiutarlo perché ha bisogno del denaro e spera che quella collaborazione possa rappresentare una possibilità professionale.

Federico si prende pubblicamente il merito del lavoro svolto dall’amico, mentre Fabrizio rimane nell’ombra. La situazione diventa sempre più difficile da controllare e una denuncia anonima porta Federico davanti alla giustizia.

L’indagine fa emergere le irregolarità del concorso e il sistema di favori costruito intorno alla selezione. Federico è costretto ad assumersi le proprie responsabilità e comprende che il posto fisso ottenuto con l’inganno non può garantirgli né serenità né una vera realizzazione.

Anche Fabrizio deve riconoscere di aver accettato un compromesso contrario ai propri principi. La sua competenza, però, diventa finalmente evidente: era lui a risolvere le pratiche e a svolgere concretamente il lavoro attribuito a Federico.

Nel finale, i due protagonisti abbandonano l’illusione che soltanto un impiego pubblico possa dare valore alla loro vita. Dopo avere affrontato le conseguenze delle proprie azioni, scelgono di ripartire valorizzando le capacità di Fabrizio e cercando un percorso professionale più onesto.

La conclusione ribalta così il significato del concorso. Il vero obiettivo non è conquistare a ogni costo un “posto fisso”, ma trovare il proprio posto nel mondo, mantenendo dignità, amicizia e libertà di scelta.

Cast completo del film E poi si vede

Il cast è guidato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone, per la prima volta protagonisti di un lungometraggio. Accanto a loro figurano Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Paola Minaccioni, Domenico Centamore e Paride Benassai.

Fabrizio Sansone : Fabrizio

: Fabrizio Federico Sansone : Federico Pagano

: Federico Pagano Donatella Finocchiaro : la madre di Federico

: la madre di Federico Ester Pantano : la compagna di Fabrizio

: la compagna di Fabrizio Paola Minaccioni : senatrice Purpura

: senatrice Purpura Domenico Centamore : il padre di Fabrizio

: il padre di Fabrizio Paride Benassai : componente della commissione

: componente della commissione Maurizio Bologna : Giuseppe Pagano

: Giuseppe Pagano Gabriele Cicirello : Luca

: Luca Alessandro Agnello : componente del cast

: componente del cast Alessandro Caruso: componente del cast

Il film è dedicato alla memoria di Maurizio Bologna, interprete di Giuseppe Pagano, scomparso prima dell’arrivo della pellicola nelle sale cinematografiche.

E poi si vede: programmazione su Sky Cinema Uno

E poi si vede va in onda giovedì 23 luglio 2026 su Sky Cinema Uno. Il film è disponibile anche in streaming su NOW e nel catalogo on demand di Sky.

La commedia ha una durata di circa 97 minuti ed è arrivata nei cinema italiani il 27 marzo 2025, distribuita da Warner Bros. Pictures.