L’imperatrice 3 è la terza e ultima stagione della serie storica tedesca, disponibile dal 12 novembre 2026 su Netflix. Il titolo originale è Die Kaiserin, mentre quello internazionale è The Empress. I sei episodi conclusivi riprendono il rapporto fra Elisabeth d’Austria e Franz Joseph dopo una guerra che ha colpito profondamente l’imperatore.

Il racconto segue una sovrana ormai consapevole delle contraddizioni della corte. L’amore per Franz, la salute e le responsabilità pubbliche chiedono risposte diverse. Elisabeth deve trovare uno spazio personale mentre il matrimonio attraversa una crisi capace di cambiare anche gli equilibri della dinastia.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv L’imperatrice 3

La creatrice e showrunner Katharina Eyssen guida nuovamente la serie e firma la scrittura con Elena von Saucken. La regia degli episodi è affidata a Florian Cossen e Julia Langhof. Produce Sommerhaus Serien GmbH, con Jochen Laube, Fabian Maubach, Robert Eyssen, Katharina Eyssen e Scarlett Lacey fra i produttori esecutivi.

La fotografia è curata da Katharina Bühler e Rik Zang. Gabriela Reumer firma i costumi e Theresia Anna Ficus le scenografie. Devrim Lingnau Islamoğlu torna come Elisabeth, accanto a Philip Froissant nel ruolo di Franz Joseph. Dejan Bućin interpreta il conte Andrássy, il nuovo interlocutore che intreccia il percorso sentimentale dell’imperatrice alla questione ungherese.

Dove è girata L’imperatrice 3

Le riprese della terza stagione si sono svolte in Baviera, Repubblica Ceca e Spagna. La lavorazione ceca comprende i Barrandov Studios e i castelli di Sychrov, Zbraslav e Konopiště. Fra gli altri luoghi utilizzati figurano la cattedrale di Santa Barbara a Kutná Hora e diversi punti di Praga, dal Belvedere a piazza Malostranské.

La produzione ceca ha lavorato fra settembre 2025 e gennaio 2026. Questi edifici e ambienti reali contribuiscono alla ricostruzione dell’Ottocento asburgico. La geografia delle riprese si distingue da quella della storia, che attraversa Vienna, l’Ungheria, la Prussia e il Messico.

Trama di L’imperatrice 3

Dopo la guerra sardo-austriaca, Franz rientra a corte segnato dalle perdite. Migliaia di giovani sono morti sul campo e l’imperatore porta con sé un senso di colpa che compromette anche la vita privata. Elisabeth cerca di sostenerlo e di difendere il matrimonio, ma le loro posizioni si allontanano.

Il tradimento di Franz aggrava una situazione già difficile. Alle tensioni coniugali si aggiungono l’ostilità della corte e il peggioramento della salute di Elisabeth. La partenza da Vienna verso un’isola lontana diventa quindi una necessità: la sovrana cerca di recuperare le forze al di fuori dell’ambiente che la soffoca.

Durante il viaggio incontra Gyula Andrássy, legato al movimento rivoluzionario ungherese. Fra i due nasce un’attrazione intellettuale e fisica. La possibilità di essere ascoltata cambia il significato di quella lontananza dalla capitale e riapre il problema della sua libertà.

Intanto Maximilian e Marie si preparano a raggiungere il Messico, dove lo attende un trono imperiale. La loro avventura amplia il racconto oltre l’Austria. Le ambizioni della famiglia si misurano così con paesi e conflitti che la corte non riesce a governare soltanto attraverso i propri rituali.

L’imperatrice 3: le anticipazioni dell’ultima stagione

La terza stagione conclude il percorso televisivo iniziato con l’incontro fra una giovane ribelle e l’imperatore. Il conflitto centrale riguarda la scelta fra il desiderio personale e il servizio al popolo. L’incontro con Andrássy rende questa domanda concreta, perché sentimento e politica si avvicinano nello stesso rapporto.

La crisi matrimoniale permette di leggere diversamente anche il potere di Elisabeth. La sua voce pubblica acquista peso proprio mentre la posizione privata diventa più fragile. È questo il punto di partenza degli ultimi sei episodi: una donna deve decidere come essere imperatrice senza rinunciare alla propria identità.

Cast di L’imperatrice 3