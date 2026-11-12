The Christmas Switch è una commedia romantica svedese del 2026, disponibile dal 12 novembre su Netflix. Il titolo originale è Bara till jul. La regia è di Adam Pålsson, al debutto nel lungometraggio come regista, e le protagoniste sono le sorelle Félice e Happy Jankell.

La storia segue Mathilda e Freddie, due donne cresciute nella stessa famiglia che hanno costruito quotidianità opposte. Nelle settimane precedenti il Natale si scambiano casa e abitudini. L’esperimento interrompe un equilibrio diventato soffocante per entrambe e apre incontri sentimentali legati ai luoghi nei quali arrivano.

Regia, produzione e protagonisti del film The Christmas Switch

Adam Pålsson, conosciuto anche come attore di Young Wallander, dirige una sceneggiatura di Christin Magdu e Mikael Syrén. Il soggetto è sviluppato con Michaela Hamilton e Lina Åström. Alla base del film c’è l’audiolibro Jul i Sankt Anna di Eleonor Sager, che cura anche la produzione per Breakable Films AB.

Lena Rehnberg, Hadis Jabbari e Viktor Linnell sono produttori esecutivi. La fotografia è di Ari Willey e il montaggio di Sofia Lindgren. Félice Jankell interpreta Mathilda Stjärne, mentre Happy Jankell è Freddie Stjärne. Il loro legame reale accompagna quello delle protagoniste, chiamate a comprendere aspetti della vita dell’altra che avevano giudicato soltanto dall’esterno.

Dove è girato The Christmas Switch

Le riprese si sono svolte in Svezia, con una parte importante della lavorazione a Härnösand e nella regione della Höga Kusten. Fra i luoghi utilizzati figurano il quartiere di Östanbäcken, Kronholmen e strade della zona di Nordingrå. Alcune sequenze sono state realizzate sulla pista di pattinaggio all’aperto di Docksta.

La storia comprende anche Stoccolma, associata alla vita cittadina di Freddie. Gli ambienti della capitale e quelli della piccola comunità danno una forma concreta allo scambio. Per Mathilda cambiano ritmi e relazioni; Freddie ritrova invece luoghi familiari che acquistano un significato diverso dopo il tempo trascorso lontano.

Trama di The Christmas Switch

Mathilda è rimasta nel paese in cui è cresciuta e aiuta i genitori nel loro negozio. La sua vita è riconoscibile, vicina alla famiglia e scandita dalle stesse abitudini. Questa stabilità contiene però anche un desiderio di partire che finora non ha trovato una vera occasione.

Freddie lavora nelle pubbliche relazioni a Stoccolma. Carriera, impegni e divertimento riempiono le sue giornate, lasciandole poco spazio per fermarsi. Il movimento continuo, che dall’esterno può sembrare libertà, è diventato una fonte di stanchezza. Le sorelle decidono quindi di provare la quotidianità dell’altra nelle settimane prima delle feste.

Trasferendosi in città, Mathilda incontra Oliver, il vicino interpretato da Christian Fandango Sundgren. L’attrazione mette in discussione le certezze sentimentali che ha portato con sé. A casa è rimasto Jonas, e la distanza rende più difficile continuare a considerare il futuro come qualcosa già stabilito.

Freddie torna invece in contatto con Emma, una sua ex fidanzata. Ritrovarla significa affrontare un legame che appartiene al passato e domandarsi quanto sia ancora presente. Lo scambio fra sorelle sviluppa così due percorsi amorosi paralleli, attraversati da aspettative familiari e decisioni rimandate.

The Christmas Switch: le anticipazioni della commedia natalizia

Il motore del racconto è la possibilità di osservare la propria vita da una posizione nuova. Mathilda e Freddie non si limitano a cambiare indirizzo: devono assumersi responsabilità diverse e incontrare persone che interrompono l’immagine abituale di sé. La sorellanza permette di confrontare queste esperienze senza cancellare le differenze.

Il Natale offre un tempo circoscritto a questa trasformazione. Il ritorno a casa, il rapporto con la famiglia e la nascita o il riemergere dell’amore convergono nella stessa domanda: quale quotidianità desiderano davvero le protagoniste? Il film costruisce la sua premessa romantica attorno alla libertà di scegliere dopo avere sperimentato un’alternativa.

Cast di The Christmas Switch