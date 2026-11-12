Inga Lindström Un uomo dei sogni in prova film dove è girato

Inga Lindström – Un uomo dei sogni in prova è un film sentimentale tedesco del 2025, proposto da Rete 4. Il titolo originale è Ein Traummann zum Üben. Diretto da Anna Schuchardt, dura circa 89 minuti ed è il centocinquesimo appuntamento della raccolta televisiva ambientata in Svezia.

La protagonista è Finja, una postina che tenta di riconquistare il fidanzato attraverso un vecchio manuale di seduzione. Per mettere in pratica i consigli sceglie Viggo, un carpentiere di passaggio. L’esercizio sentimentale diventa presto più complicato del previsto, perché il rapporto con quell’uomo comincia ad acquistare un valore autonomo.

Regia, produzione e protagonisti del film Inga Lindström – Un uomo dei sogni in prova

La regia è di Anna Schuchardt e la sceneggiatura è firmata da Gerlind Becker e Kirsten Harder. Produce Bavaria Fiction per ZDF, con Stephan Bechtle come produttore. Il film, realizzato nel 2024, è stato trasmesso per la prima volta dalla televisione tedesca il 21 settembre 2025.

La fotografia di Sebastian Wiegärtner accompagna la vicenda nei paesaggi svedesi. Il montaggio è di Manuela Kempf e la musica di Andy Groll. Ina Hout interpreta Finja e Benedikt Kalcher è Viggo. Accanto a loro, Lena Conzendorf e Nadine Menz interpretano Anni e Stine, due amiche con reazioni opposte al progetto della protagonista.

Dove è girato Inga Lindström – Un uomo dei sogni in prova

Le riprese si sono svolte a Nyköping e nei dintorni, nella regione svedese del Södermanland. La lavorazione risale alla primavera e all’inizio dell’estate del 2024. Le ambientazioni reali collocano la storia nella parte meridionale del paese, fra piccoli centri e paesaggio costiero.

Gli spazi aperti accompagnano una vicenda fondata sulla vicinanza fra i personaggi. Il lavoro di Finja la mette in relazione con la comunità, mentre il mestiere itinerante di Viggo introduce il tema della partenza. Restare e spostarsi diventano così due possibilità concrete sulle quali misurare anche il futuro della coppia.

Trama di Inga Lindström – Un uomo dei sogni in prova

Finja immagina un futuro con Torben e prepara persino una proposta di matrimonio. Il fidanzato, invece, la lascia per un’altra donna. La rottura interrompe un progetto che lei considerava sicuro e la spinge a cercare un modo per recuperare il rapporto.

La soluzione sembra arrivare da un manuale di relazioni degli anni Novanta. Finja decide di seguire le istruzioni per trasformarsi nella donna ideale. Prima di rivolgersi all’ex vuole però fare pratica. Il carpentiere Viggo, appena arrivato e intenzionato a ripartire, le appare adatto a un esperimento senza conseguenze durature.

Anni sostiene il piano e prova a sua volta i consigli per conquistare Mats. Stine mantiene una posizione critica: adattarsi a un modello prescritto da un libro rischia di soffocare i desideri autentici. Le loro discussioni rendono evidente il problema che Finja cerca di evitare, cioè capire perché dovrebbe cambiare per meritare amore.

Il ritorno dell’interesse di Torben sembra confermare l’efficacia del metodo. Intanto, però, Finja si avvicina realmente a Viggo. Quando il carpentiere scopre la storia del manuale e la incontra con l’ex fidanzato, interpreta il loro rapporto come una finzione e si allontana.

Come finisce Inga Lindström – Un uomo dei sogni in prova: il finale spiegato

Nel finale Finja chiude definitivamente con Torben. Comprende di non amarlo più e smette di inseguire il recupero della vecchia relazione. Viggo è già partito, ma un articolo sul restauro di una torre panoramica le permette di intuire dove si trova.

Finja lo raggiunge anche per consegnargli una raccomandata e gli chiarisce l’equivoco: il manuale è stato un errore, ma i sentimenti vissuti con lui erano sinceri. Viggo parla della possibilità di acquistare un terreno di Birger e di fermarsi. I due si ritrovano e scelgono il loro rapporto. Il lieto fine nasce quando Finja rinuncia alla strategia e riconosce ciò che desidera davvero.

Cast di Inga Lindström – Un uomo dei sogni in prova