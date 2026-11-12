Gli anelli del potere 3 è la terza stagione della serie fantasy Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, disponibile dall’11 novembre 2026 su Prime Video. Il capitolo comprende otto episodi e continua il racconto della Seconda Era della Terra di Mezzo, cinque anni dopo la caduta di Eregion.

La guerra ha modificato i rapporti di forza. Sauron estende il proprio dominio, mentre i suoi avversari cercano rifugio e alleanze. La costruzione di Gran Burrone introduce un luogo destinato a diventare fondamentale nella storia degli Elfi. Il ritorno di Celeborn coinvolge invece direttamente Galadriel e la sua vicenda personale.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Gli anelli del potere 3

Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay guidano la serie, prodotta da Amazon MGM Studios. La regia della terza stagione è affidata a Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Stefan Schwartz. L’opera sviluppa personaggi e vicende dell’universo letterario di J.R.R. Tolkien, seguendo un periodo molto precedente al viaggio di Frodo.

Charlie Vickers interpreta Sauron, Morfydd Clark è Galadriel e Robert Aramayo torna come Elrond. Fra i nuovi arrivi figurano Jamie Campbell Bower, interprete di Celeborn, e Adam Young come Marnûkh. La presenza di un orco con un percorso individuale introduce un ulteriore punto di osservazione sul conflitto.

Dove è girata Gli anelli del potere 3

Il centro produttivo della stagione è costituito dagli Shepperton Studios, nel Surrey, in Inghilterra. Qui sono stati costruiti ambienti di Númenor, Barad-dûr e Gran Burrone. La scenografia di Kristian Milsted rende quest’ultimo luogo un rifugio ancora giovane, nel quale Elrond sta cominciando a organizzare una nuova comunità.

Per Gran Burrone la produzione ha utilizzato soprattutto legno e piante vere. Il progetto riprende anche un acquerello di Tolkien. La valle svizzera di Lauterbrunnen è stata rilevata dalla squadra degli effetti visivi e ha contribuito all’ambiente digitale attorno al set. Il risultato unisce costruzioni praticabili e paesaggio ricreato per lo schermo.

Trama di Gli anelli del potere 3

Sono trascorsi cinque anni dalla distruzione di Eregion. Gli eserciti di Sauron hanno conquistato nuovi territori e ridotto la resistenza a pochi centri. I Nani rimangono chiusi nelle sale di Khazad-dûm, mentre Lindon e Gran Burrone conservano la protezione dei Tre Anelli elfici.

In Mordor, Sauron lavora nella torre ormai completata di Barad-dûr. La sua ossessione è ottenere un potere capace di piegare gli ultimi nemici: l’Unico Anello. Per chi gli si oppone, il tempo diventa una risorsa decisiva. La sopravvivenza dei singoli regni dipende dalla capacità di cooperare.

Galadriel e Arondir entrano in contatto con Marnûkh, un orco la cui vicenda complica la divisione fra eserciti contrapposti. Le informazioni sul lavoro dei fabbri degli Anelli acquistano un valore strategico. Elrond, intanto, deve dare stabilità al rifugio elfico nel pieno di una guerra ancora in corso.

A Khazad-dûm, Durin IV affronta le responsabilità del governo e il peso degli Anelli dei Nani. L’arrivo del fratello Thrain apre un altro fronte familiare. A Númenor prosegue il conflitto fra il potere di Pharazôn e i Fedeli, con Míriel ed Elendil coinvolti nella crisi dell’isola.

Gli anelli del potere 3: anticipazioni e uscita degli episodi

I primi quattro episodi arrivano insieme l’11 novembre. Il quinto e il sesto sono disponibili il 18 novembre, mentre gli ultimi due completano la stagione il 25 novembre 2026. La distribuzione in tre appuntamenti accompagna l’avvicinamento alla minaccia dell’Unico Anello.

Il tema comune ai diversi percorsi è la fiducia. Elfi, Nani, Uomini e Stregoni hanno interessi e ferite differenti; per contrastare Sauron devono trovare un obiettivo condiviso. Il potere degli Anelli rende più urgente questa alleanza e, nello stesso tempo, più difficile distinguere la protezione dalla dipendenza.

Cast di Gli anelli del potere 3