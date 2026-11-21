Sal Da Vinci è il protagonista della nuova pubblicità di Pasta Divella. Per l’artista si tratta dell’ennesimo impegno di un periodo decisamente ricco di soddisfazioni dal punto di vista professionale.

Pubblicità Pasta Divella Sal Da Vinci, la campagna ha esordito il 15 novembre scorso

La campagna comunicativa di Pasta Divella con protagonista Sal Da Vinci è firmata dalla società KIDEA, mentre la produzione è curata dalla Think Cattleya. Lo spot ha debuttato lo scorso 15 novembre e segue una strategia cross-mediale. Alla tradizionale pubblicità in onda sulle diverse emittenti televisive si aggiungono altre forme di comunicazione che coinvolgono soprattutto i social, la radio e il mondo digitale.

Il claim che è al centro dell’intera campagna comunicativa è Divella Passione Mediterranea nel mondo.

Chi è il testimonial

Al centro dell’intero progetto, nella pubblicità di Pasta Divella, c’è Sal Da Vinci. Quest’ultimo ha alle spalle una carriera decennale e negli ultimi mesi sta attraversando, senza alcun dubbio, il periodo di maggior successo.

L’artista, dopo il tormentone Rossetto e Caffè pubblicato nel 2024 e che ha dominato le classifiche, ha partecipato in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo, riuscendo a vincere con il singolo Per sempre sì. Grazie al trionfo sul palco dell’Ariston l’artista ha potuto rappresentare l’Italia in gara all’Eurovision Song Contest, ottenendo un ottimo quinto posto.

Dopo un’estate di concerti di successo, Sal Da Vinci ha debuttato come showman nel varietà Meravigliosamente, che ha debuttato ieri, venerdì 20 novembre, in prima serata su Rai 1.

Pubblicità Pasta Divella Sal Da Vinci, la descrizione dello spot

La pubblicità di Pasta Divella è ambientata a New York. L’artista è ripreso mentre si trova nel camerino, pronto a salire sul palco per esibirsi. Dopo aver sistemato il proprio abito da scena, l’artista legge una lettera firmata da Paola (sua moglie) che recita: “Fai sentire al mondo di che pasta è fatta l’Italia“.

Insieme al messaggio è presente un’orecchietta, tradizionale formato di pasta, che Da Vinci prende e posiziona nel taschino del suo vestito. A questo punto l’inquadratura si sposta sul cantante mentre è impegnato sul palco ed esegue Dicitencello Vuje, celebre canzone napoletana del 1930 scritta da Enzo Fusco e musicata da Rodolfo Falvo. Al termine vengono ripresi in primo piano diversi prodotti della società, mentre Sal Da Vinci legge il claim della campagna.

La pubblicità di Pasta Divella si basa totalmente sul binomio che la società ha voluto creare con Sal Da Vinci. Un testimonial, questo, senz’altro adatto: d’altronde, per una società che ambisce a farsi portavoce della cultura italiana nel mondo, quella di affidare il ruolo di testimonial a uno degli artisti italiani maggiormente popolari del momento è una scelta logica e funzionale. Il risultato finale è uno spot che punta a un pubblico internazionale, fondendo la tradizione della musica italiana a quella gastronomica.