Giallo propone da questa sera la serie Liar – l’amore bugiardo in tre serate. Si tratta di sei episodi ognuno della durata di un’ora trasmessi dal network ITV nell’autunno 2017 in pieno “Weinstein-gate”.

Ottimo il risultato d’ascolto. Ha fatto registrare una media del 33% di share e picchi di oltre 9 milioni di telespettatori per il Season Finale.

Liar parte dalla cronaca di una notte che cambierà per sempre le vite di Laura (Joanne Froggatt, Downton Abbey) e Andrew, mettendoli una contro l’altro in un violento conflitto per la verità.

Liar: l’amore bugiardo – trama

Intelligente, amata dai suoi studenti, Laura Nielson è una brillante insegnante d’inglese nel liceo della sua città appena uscita da una relazione. Quando Andrew Earlham, padre di uno dei suoi studenti, la invita ad uscire, l’attrazione tra i due appare evidente. Sembrerebbe una serata perfetta eppure, Laura e Andrew non immaginano quanto questo incontro cambierà le loro vite. Infatti l’incontro avrà delle terribili conseguenze sulle rispettive famiglie.

L’appuntamento si risolve in un intricato caso poliziesco per stupro, esaminato anche attraverso le reazioni della cosiddetta “opinione pubblica”. Sulla cronaca dei fatti si innesta infatti lo sviluppo di come questi vengano percepiti, oltre che dai protagonisti che li hanno vissuti, anche dal gruppo di amici e conoscenti dei due e dalla comunità tutta.

Che è successo davvero? Perchè Andrew, per tutti una persona “per bene”, ha della serata trascorsa con Laura un bel ricordo, mentre Laura si risveglia sotto shock, convinta di aver subito violenza? Perchè di questa violenza manca ogni evidenza?

Il finale del primo episodio

Perchè la reputazione di Andrew è già minata da accuse diffuse all’indomani attraverso i social network? Cosa nasconde il passato di entrambi? È quello che i detective dell’unità anti-violenza dovranno scoprire, facendosi strada in un contesto in cui si rischia di prendere per verità assoluta una semplice diceria, si possono fraintendere alcuni comportamenti, si può sottovalutare l’influenza che certe posizioni di potere possono esercitare.

Thriller psicologico intenso tremendamente attuale, Liar – L’amore bugiardo esamina la cronaca dei fatti attraverso prospettive alternate. Si passa dal punto di vista di Laura a quello di Andrew, in un complicato intreccio dove, tra pregiudizi e bugie, è difficile scegliere dalla parte di chi stare. E dove anche lo spettatore, come ogni personaggio della serie, non sa con chi schierarsi fino all’ultimo.