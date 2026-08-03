La nuova settimana, quella dal 3 al 9 agosto, di Be My Sunshine si annuncia particolare perché non risultano nuovi episodi settimanali nel palinsesto Mediaset. La soap turca, in onda su Canale 5 non risulta in programmazione con nuovi episodi nella settimana **3-9 agosto** e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire i suoi protagonisti tra amori complicati, segreti e nuove tensioni.

Nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026, al posto delle nuove trame di Be My Sunshine, Mediaset propone nel pomeriggio di Canale 5 la partenza di My Sweet Lie. La serie con Haziran e Poyraz resta disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine 3-9 agosto 2026 – lunedì 3 agosto 2026

Per Be My Sunshine non risulta una nuova scheda settimanale di anticipazioni per il periodo dal 3 al 9 agosto 2026. La serie con Haziran e Poyraz resta comunque disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Nel pomeriggio di Canale 5, nello stesso periodo, parte invece My Sweet Lie, nuova serie turca con Nejat, Kayra e Suna.

Be My Sunshine, trama martedì 4 agosto 2026

Non sono indicate nuove trame televisive per Be My Sunshine in questa data. Gli episodi già pubblicati restano disponibili on demand, permettendo agli spettatori di recuperare la storia di Haziran e Poyraz.

La programmazione Mediaset concentra le nuove anticipazioni quotidiane su altri titoli del daytime, tra cui My Sweet Lie, Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia.

mercoledì 5 agosto 2026

Anche per mercoledì non risultano nuovi episodi settimanali di Be My Sunshine. La soap, conosciuta anche con il titolo originale Ada Masali, resta accessibile in streaming.

Chi segue la storia di Haziran e Poyraz può quindi recuperare le puntate già disponibili su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, trama giovedì 6 agosto 2026

La giornata non presenta anticipazioni inedite per Be My Sunshine. Il focus del palinsesto del pomeriggio di Canale 5 è ormai rivolto alla nuova proposta turca My Sweet Lie.

La serie conserva comunque il suo spazio on demand, utile per chi vuole rivedere i momenti centrali della storia d’amore tra Haziran e Poyraz.

Be My Sunshine 3-9 agosto 2026 – venerdì 7 agosto 2026

Per venerdì non sono disponibili nuove trame di Be My Sunshine. Gli spettatori possono continuare a ritrovare la serie sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il cambio di programmazione segna il passaggio verso nuovi titoli del daytime estivo, con My Sweet Lie chiamata a raccogliere l’attenzione del pubblico di Canale 5.

Be My Sunshine, trama sabato 8 agosto 2026

Nel weekend non risultano nuove anticipazioni settimanali per Be My Sunshine. La serie resta fruibile in streaming, ma senza nuovi appuntamenti indicati per questa settimana.

La storia di Haziran e Poyraz rimane disponibile per il recupero on demand, mentre il palinsesto prosegue con gli altri titoli del pomeriggio Mediaset.

Be My Sunshine 3-9 agosto 2026 – domenica 9 agosto 2026

La settimana si chiude senza nuovi episodi segnalati per Be My Sunshine. La soap resta quindi legata alla visione in streaming e al recupero degli episodi già pubblicati.

Per le nuove trame settimanali del daytime, l’attenzione passa a My Sweet Lie, nuova serie turca partita il 3 agosto 2026 su Canale 5.

Dove vedere Be My Sunshine

Be My Sunshine non risulta in programmazione con nuovi episodi nella settimana 3-9 agosto 2026; gli episodi già disponibili si possono recuperare su Mediaset Infinity.

Nel daytime di Canale 5, dal 3 agosto 2026, parte My Sweet Lie alle 14:45.