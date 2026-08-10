La nuova settimana di Be My Sunshine porta nuovi misteri e pericoli sull’isola. Dopo la partenza di Haziran, Poyraz prova a nascondere il proprio dolore, ma un rapimento improvviso rimette i due giovani al centro di una vicenda drammatica. Gli episodi seguiranno la scomparsa di Haziran, le ricerche di Poyraz, i sospetti su chi vuole colpire il boutique hotel e le conseguenze emotive del loro incontro.

Be My Sunshine 10-14 agosto 2026 – lunedi 10 agosto 2026

L’inizio della settimana si apre con un clima di forte apprensione sulla splendida isola turca di Kırlangıç, perla del Mar Egeo collocata nella provincia di Smirne. Poyraz affronta giornate decisamente complesse e tenta con tutte le sue forze di abituarsi alla dolorosa assenza di Haziran, la giovane donna che ha trasformato radicalmente il suo destino. Quindi, l’imprenditore cerca di soffocare la sofferenza interiore concentrando ogni energia nella gestione della sua attività commerciale, anche se il ricordo della ragazza continua a tormentarlo in ogni angolo della struttura ricettiva. Tuttavia, la quiete apparente del luogo si spezza improvvisamente a causa dell’arrivo di alcuni individui sconosciuti che suscitano subito forti sospetti tra la popolazione locale. Parallelamente, la determinata e leale Biricik affronta una situazione lavorativa davvero critica. La donna gestisce con grande coraggio i continui problemi aziendali del suo negozio, poiché scopre con profonda amarezza che l’iniquo boicottaggio organizzato contro di lei continua senza sosta e minaccia direttamente la stabilità economica della sua attività commerciale.

Be My Sunshine, trama martedi 11 agosto 2026

La narrazione della celebre serie televisiva entra nel vivo durante la giornata successiva, quando Haziran si ritrova nuovamente e inaspettatamente coinvolta nelle vicende dell’isola. La ragazza riceve infatti un messaggio misterioso e inquietante sul proprio cellulare che contiene una minaccia diretta al futuro del boutique hotel. Di conseguenza, la protagonista matura la convinzione di poter risolvere la situazione da sola e di dover tutelare la serenità dei suoi cari. Pertanto, la giovane si presenta in solitudine a un appuntamento al buio in una zona isolata del territorio insulare, evitando di avvertire Poyraz per non allarmarlo. Purtroppo, ad attenderla non ci sono le spiegazioni sperate, bensì un gruppo di malintenzionati senza scrupoli. Haziran cade così in un’insidiosa trappola orchestrata dai suoi nemici. Per questa ragione, alcuni individui la sequestrano con la forza e la trasportano verso una destinazione sconosciuta, facendo perdere completamente le sue tracce e gettando tutti nella disperazione.

Be My Sunshine 10-14 agosto 2026 – mercoledi 12 agosto 2026

L’improvvisa e inspiegabile scomparsa di Haziran allarma immediatamente l’intera comunità locale e tutti i suoi amici più stretti. Poyraz, non appena apprende la terribile notizia, mette da parte orgoglio e rancore per organizzare tempestivamente le operazioni di soccorso. Successivamente, il giovane coordina le perlustrazioni sul territorio con ammirevole determinazione. Nel frattempo, i suoi più cari alleati cercano indizi preziosi muovendosi costantemente tra l’isola e la vicina metropoli di Smirne, in Turchia. Gli investigatori analizzeranno le ultime chiamate e i recenti spostamenti della ragazza per ricostruire i dettagli del rapimento. Inizialmente, i sospetti principali si concentrano su tutti coloro che nutrono un profondo desiderio di vendetta nei confronti della coppia e che desiderano distruggere definitivamente la reputazione e il patrimonio del boutique hotel, rivelando un quadro criminale articolato e ricco di ombre.

Be My Sunshine, trama giovedi 13 agosto 2026

La tensione drammatica raggiunge vertici elevatissimi nel quarto appuntamento settimanale su Canale 5. Haziran, tenuta prigioniera all’interno di un vecchio edificio abbandonato e sorvegliata a vista dai suoi carcerieri, non perde mai il proprio coraggio e tenta ripetutamente di liberarsi. Di fatto, con grande ingegno e prontezza di spirito, la giovane riesce a lasciare un segnale decisivo prima che gli uomini se ne accorgano. Poco dopo, Poyraz, che setaccia instancabilmente la zona circostante insieme alle forze dell’ordine, riconosce immediatamente il prezioso indizio e si avvicina rapidamente al luogo in cui la ragazza si trova reclusa. Contemporaneamente, le indagini condotte dagli amici sull’isola portano alla luce sconvolgenti rivelazioni. Infatti, le nuove scoperte dimostrano chiaramente che il drammatico sequestro si collega a vecchi conflitti mai risolti e ai loschi interessi finanziari dei rivali che intendono rilevare la proprietà dell’hotel.

Be My Sunshine 10-14 agosto 2026 – venerdi 14 agosto 2026

Nell’episodio che chiude la settimana di programmazione televisiva, Poyraz individua finalmente il covo segreto dei rapitori e raggiunge Haziran. Il giovane affronta con incredibile audacia ogni pericolo e sfida direttamente gli uomini armati pur di trarre in salvo la donna che ama. Una volta superata la minaccia e tornati in un luogo sicuro, i due giovani si ritrovano finalmente l’uno di fronte all’altra. Pertanto, la coppia non può più ignorare la forza travolgente del proprio legame sentimentale e la passione che li unisce da sempre. Tuttavia, il successivo ritorno della ragazza sull’isola riapre subito nuove ferite e solleva inquietanti interrogativi. Infatti, gli abitanti e i protagonisti cercano di capire chi abbia realmente organizzato la complessa macchinazione criminale e quali altre insidie minaccino il sereno futuro della comunità.

Dove vedere Be My Sunshine

Be My Sunshine va in onda su Canale 5 nel daytime pomeridiano, indicativamente a partire dalle ore 16:50. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperarli dopo la messa in onda televisiva oppure seguirli in diretta tramite tablet, smartphone e smart TV.