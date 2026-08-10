La settimana di Tutto per la mia famiglia sara attraversata da nuovi arrivi, problemi con la legge e un dramma improvviso. Le tensioni tra i ragazzi dell’Ataman passano in secondo piano quando Ogulcan viene colpito da un grave malore e finisce in ospedale.

Gli episodi seguiranno le difficolta di Omer, le conseguenze delle rivalità scolastiche, l’arrivo di nuovi personaggi e soprattutto la corsa in ospedale di Ogulcan.

Tutto per la mia famiglia 10-16 agosto 2026 – lunedi 10 agosto 2026

Omer deve affrontare le conseguenze delle accuse che lo hanno coinvolto e prova a dimostrare la propria innocenza. Harika continua a provocarlo, mentre Asiye e Doruk cercano di impedire che la tensione degeneri.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 11 agosto 2026

Un nuovo arrivo all’Ataman modifica gli equilibri tra gli studenti. Kadir e Melisa faticano a vivere serenamente la loro relazione a causa delle pressioni di Akif, mentre Sengul cerca un modo per risolvere i problemi economici della famiglia.

Tutto per la mia famiglia 10-16 agosto 2026 – mercoledì 12 agosto 2026

I problemi con la legge coinvolgono ancora i fratelli Eren. Omer si assume una responsabilita per proteggere chi ama, ma la sua scelta rischia di costargli cara. Ogulcan, gia provato dalle ultime tensioni, comincia a sentirsi male.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 13 agosto 2026

Le condizioni di Ogulcan peggiorano improvvisamente. Il ragazzo viene colpito da un infarto e portato d’urgenza in ospedale. Orhan e Sengul sono sconvolti, mentre Omer e Aybike temono di perderlo.

Tutto per la mia famiglia 10-16 agosto 2026 – venerdì 14 agosto 2026

In ospedale, i medici cercano di stabilizzare Ogulcan. La paura riunisce la famiglia e mette momentaneamente fine alle discussioni. Akif continua pero a muoversi nell’ombra e prova a impedire che una verità compromettente venga scoperta.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 15 agosto 2026

I familiari restano accanto a Ogulcan, in attesa di conoscere le conseguenze del malore. Aybike non riesce a trattenere il senso di colpa e Omer tenta di sostenerla, mentre Kadir promette che nessuno della famiglia affronterà da solo questo momento.

Tutto per la mia famiglia 10-16 agosto 2026 – domenica 16 agosto 2026

La settimana si chiude con un segnale di speranza per Ogulcan, ma la guarigione sarà lunga. Il dramma rafforza l’unione degli Eren; fuori dall’ospedale, tuttavia, le minacce di Akif e i problemi giudiziari restano ancora irrisolti.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle nel pomeriggio. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove e possibile recuperarli dopo la messa in onda televisiva.