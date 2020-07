Nuove dinamiche nella puntata di oggi 28 luglio di Daydreamer – le ali del sogno. L’appuntamento è su Canale 5 alle ore 14.45. La soap opera turca ambientata in una Istanbul moderna, riserva molti colpi di scena, adesso che Can e Sanem solo finalmente una coppia.

Daydreamer 28 luglio Sanem in preda a sensi di colpa

Nella puntata del 28 luglio di Daydreamer, Sanem è in preda a seri sensi di colpa. La giovane è sempre più convinta della necessità di confessare a Can quanto ha ordito, inconsapevolmente contro di lui.

. Non riesce più a nascondere all’uomo che ama di aver tramato contro l’azienda da lui gestita. Ha già parlato con Emre, il fratello di Can, che però, non è assolutamente dello stesso parere. Emre teme che, una volta venuto a conoscenza di quanto è stato fatto contro di lui, Can non riuscirà mai a perdonarlo. E gli stessi interessi dell’azienda potranno risentirne.

Così prega Sanem di tacere. Ma preso dal timore di quanto potrebbe accadere, parla con Aylin. E le esprime i suoi timori. Naturalmente Aylin non attendeva altro. E inizia a progettare l’ennesimo piano diabolico che dovrà raggiungere lo scopo di allontanare Can da Sanem.

Naturalmente fa in modo di non svelare quanto sta architettando ad Emre. Al contrario lo rassicura facendogli credere che tutto alla fine sarà presto dimenticato. Ma non sarà così. Ancora una volta Sanem si troverà al centro di un piano per allontanarla dall’uomo che ama. Ma questa volta la giovane è decisa a lottare fino in fondo per non perdere quell’amore conquistato con tanta fatica.

Infine Mevkibe e Nihat, i genitori di Sanem, sono preoccupati per le loro figlie Leyla e la stessa Sanem. In particolare non credono che Can Divit possa “abbassarsi” a fidanzarsi con una sua dipendente.

Daydreamer streaming