Dopo lo scorso turno, tra oggi martedì 28 luglio, e mercoledì 29 luglio, la Serie A torna in campo con la 37esima giornata. Sono sette, come sempre, gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su Now Tv. Le altre tre sono fruibili sulla piattaforma Dazn.

La 37esima giornata del massimo campionato di calcio inizia con la certezza matematica della Juventus di aver conquistato il nono scudetto consecutivo. La squadra di Sarri è campione già dallo scorso turno che si è concluso lunedì 27 luglio 2020.

Serie A 37esima giornata, la programmazione Sky

Ecco le sette partite che è possibile seguire sui canali sportivi Sky

Martedì 28 luglio

ore 21.45

Inter-Napoli Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Mercoledì 29 luglio

ore 19.30

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Lazio-Brescia Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Matteo Petrucci. Diretta Gol Daniele Barone

Sassuolo-Genoa Sky Sport 254 (satellite e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre)

telecronaca Federico Zancan; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Marco Nosotti. Diretta Gol Geri De Rosa

Sampdoria-Milan Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Nando Orsi; bordocampo Alessandro Alciato e Manuele Baiocchini. Diretta Gol Dario Massara

Udinese-Lecce Sky Sport 255 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

telecronaca Antonio Nucera; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello. Diretta Gol Paolo Ciarravano

ore 21.45

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Fiorentina-Bologna Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol Paolo Ciarravano

Torino-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 – 256 (satellite e fibra) – anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Aghemo e Paolo Assogna. Diretta Gol Fabio Caressa.

La programmazione Dazn

Ecco le altre tre partite della 37esima giornata fruibili su Dazn

Martedì 28 luglio

ore 19.30

Parma-Atalanta DAZN1 (canale 209)

Mercoledì 29 luglio

ore 19.30

Verona-Spal DAZN1 (canale 209)

ore 21.45

Cagliari-Juventus DAZN1 (canale 209)