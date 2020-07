Sanem è al centro della puntata di oggi, giovedì 30 luglio, di Daydreamer – le ali del sogno. L’appuntamento è su Canale 5 alle 14.45. La soap opera turca, ambientata ad Istanbul, è giunta in Italia alla puntata numero 36.

Vediamo quali sono le anticipazioni degli eventi che accadono oggi ai due protagonisti, Can e Sanem.

Daydreamer 30 luglio è scelto il progetto di Sanem

La puntata inizia con la scelta della sceneggiatura per lo spot di cui si sta occupando la Fikri Harika, l’azienda di cui è a capo Can.

Deren che sta analizzando i lavori giunti alla redazione, si mostra entusiasta della qualità dei lavori. Ed ha appena comunicato a tutto il personale che la sceneggiatura ritenuta migliore è firmata da qualcuno che ha utilizzato lo pseudonimo di Daydreamer.

Alla riunione è presente anche Sanem. Quando ascolta quel nome, resta sconvolta e sul suo viso si dipinge una espressione di meraviglia e di timore allo stesso tempo.Ma non può neppure nascondere una sensazione di felicità.

È lei ad avere ideato e scritto quel progetto. Ma non può comunicarlo a nessuno. E’ felice e soddisfatta di aver superato una prova così difficile. Si sente orgogliosa che il suo lavoro sia stato selezionato e giudicato il migliore per il nuovo spot.

In quel momento fa però, una promessa a se stessa: decide di non rivelare a nessuno che sotto lo pseudonimo di Daydreamer si nasconde lei.

Se i suoi rapporti con Can Divit fossero stati buoni come in passato, non avrebbe avuto difficoltà a svelargli il suo segreto. Ma adesso Can la sta trattando in maniera molto fredda e distaccata. E lei cerca in tutti i modi di non lavorare con lui. Insomma tra i due si è instaurata una atmosfera di amore – odio che rende difficile anche proseguire le normali attività professionali in azienda.

