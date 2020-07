Stasera in Tv giovedì 30 luglio. Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 7 con Filippo Bisciglia. Su Iris, alle 21:00, è previsto il film drammatico del 2008 Defiance i giorni del coraggio con Daniel Craig.

Stasera in Tv giovedì 30 luglio 2020 programmi reti generaliste

Stasera Rai 3, alle 21.20, trasmette In arte Ornella Vanoni. Pino Strabioli incontra la Vanoni a Milano per ripercorrere le tappe più significative della sua carriera.Durante l’intervista la Vanoni approfondisce anche il suo rapporto professionale e sentimentale con il regista Giorgio Strehler.

Rete 4, alle 21.20, ripropone lo spettacolo teatrale I Legnanesi- I Colombo viaggiatori. La famiglia Colombo riceve la visita di Paolo Roberto José Amarildo Do Nascimiento. Si tratta del bambino che hanno adottato a distanza. L’accoglienza di Teresa e della sua famiglia sarà molto calorosa.

Infine su Canale 5, alle 21.25, va in onda la puntata finale del reality Temptation Island 7. Le coppie rimaste si riuniscono per l’ultima volta dinanzi al falò dove hanno appreso pregi e difetti del partner durante la separazione nel resort. Come sempre FIlippo Bisciglia ha il compito di monitorare gli incontri e raccogliere le sensazioni dei protagonisti.

Stasera in Tv giovedì 30 luglio 2020 I film sulle reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2014, Scusa se esisto! con Paola Cortellesi. Serena è un architetto molto ambizioso. Ma nel mondo del lavoro deve fare i conti col maschilismo imperante. Un giorno, dopo aver conosciuto Francesco,elabora una strategia per riqualificare il quartiere romano di Corviale.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film fantascienza del 2004, Io, Robot con Will Smith. Anno 2035. I robot vivono in simbiosi con gli umani, rispettando la legge che li obbliga a non nuocere agli uomini. Quando una delle macchine viene sospettata di aver ucciso il suo ideatore, tocca al detective Spooner di accertare la verità.

I film trasmessi su Iris, Paramount, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2008, Defiance i giorni del coraggio con Daniel Craig. Anno 1941. Tuvia Bielski e i suoi fratelli scappano dalla Polonia occupata dai nazisti. E si rifugiano in Bielorussia. Lì organizzano la resistenza e aiutano molti ebrei a fuggire.

Inoltre su Paramount Network , alle 21.00, è previsto il film drammatico del 1993, L’età dell’innocenza con Daniel Day- Lewis . New York, 1870. L’avvocato Archer è fidanzato con May, figlia di una famiglia ricca. Un giorno però perde la testa per un’eccentrica signora e…

Infine Cine34, alle 21.10, trasmette il film commedia di Neri Parenti del 1981, Fracchia la belva umana con Paolo Villaggio. Fracchia viene arrestato in un ristorante. La polizia lo ha scambiato per il bandito soprannominato “la belva umana” con cui ha una somiglianza incredibile.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2016, Io sono vendetta con John Travolta. Stanley Hill vuole trovare gli assassini che hanno ucciso sua moglie.E grazie all’ aiuto dell’ex socio Dennis, grazie scopre alcuni segreti che riguardano l’operato di un governatore importante.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,va in onda il film thriller del 2002, The life of David Gale con Kevin Spacey. David Gale è rinchiuso nel carcere del Texas per stupro ed omicidio. Ed è stato condannato a morte. A tre giorni dall’ esecuzione, in accordo con il suo avvocato rilascia un’intervista ad una delle più importanti giornalistiche per mezzo di milione di dollari.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, trasmette il film commedia del 1982, La casa stregata con Renato Pozzetto.Il bancario Giorgio Allegri si trasferisce a Roma, con la fidanzata Candida e la suocera, per motivi di lavoro. Trovano una grande villa in affitto ad un prezzo stracciato. Ma ben presto scopriranno che l’immobile è abitato dai fantasmi.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Il ladro di giorni con Riccardo Scamarcio. Vincenzo, dopo sette anni di carcere, può finalmente tornare da Salvo. Il figlio undicenne vive in Trentino con gli zii. Padre e figlio avranno modo di conoscersi meglio durante un viaggio verso Bari.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2019, La conseguenza con Keira Knightley. Germania 1946. Rachel Morgan si trova ad Amburgo per ricongiungersi con suo marito Lewis, che è un colonnello britannico. A lui è stato affidato il compito di ricostruire la città distrutta.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2019, 10 giorni senza mamma con Fabio De Luigi. Carlo, responsabile della Final Market, è quasi sempre fuori casa per lavoro. Mentre la moglie Giulia si occupa dei loro tre figli. Ma quando un giorno lei decide di partire in vacanza, lascia Carlo e i figli da soli per dieci giorni. Sarà un disastro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2017, Blood money con John Cusack. Tre amici organizzano un’escursione nella natura selvaggia. Presto però si imbattono in un criminale che cerca di recuperare il bottino di un furto.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, è previsto il film horror del 2018, Hell fest con Amy Forsyth. Hell fest, il festival a tema horror giunge in città nel giorno di Halloween. Natalie e i suoi amici decidono di partecipare alla manifestazione. Ma sarà l’inizio di un incubo.