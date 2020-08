Con la puntata di lunedì 3 agosto inizia una nuova settimana di programmazione per Daydreamer – le ali del sogno. L’appuntamento è alle 14.45 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni degli eventi che accadono oggi ai due protagonisti Can e Sanem ed agli altri personaggi.

Daydreamer 3 agosto

Dopo che Sanem ha rivelato a Can di essere innamorata di lui, i due giovani iniziano a sentirsi davvero fidanzati. Un giorno, mentre cucinano insieme, Emre, li guarda di nascosto e si rende conto di quanto è forte il legame che li unisce.

A questo punto Emre comincia ad aver sempre più timore che Sanem possa rivelare a Can la verità’ sul suo tradimento. Teme soprattutto che la giovane possa confessare a Can di essere stata coinvolta negli intrighi che hanno favorito l’agenzia di Aylin.

Per questo motivo corre a informare Aylin di quanto ha appena visto.

Aylin ha in mente un altro piano per screditare Sanem agli occhi di Can.

Sanem nel cuore della notte va a casa di Osman e Ayhan per raccontare loro quanto è accaduto tra lei e il Divit. La mattina seguente in casa di Sanem fervono i preparativi per il catering destinato alla troupe che sta girando lo spot sceneggiato da Sanem.

In ufficio Deren comunica a Sanem che farà uno stage all’interno dell’agenzia come copywriter. Ma la notizia fa infuriare Ceycey.

Aysun addolorata dall’assenza di Muzaffer che sta facendo il militare, in un momento di debolezza confida a Melahat e Mevkibe che si messa in società’ con Cakal Ishan. .

Daydreamer streaming