Nuova settimana di programmazione per Un posto al sole con le puntate 3-7 agosto. L’appuntamento è sempre su Rai 3 nella fascia dell’access prime time alle 20:45.

Ecco tutti gli eventi che accadono nelle puntate dal lunedì al venerdì. La programmazione della soap infatti è prevista per 5 sere settimanali.

Un posto al sole anticipazioni puntate 3-7 agosto

Nico (Luca Turco) nella puntata di lunedì 3 agosto inizia ad avere il sospetto che la sua futura moglie non è poi così convinta dell’importante passo che si accinge a fare. Insomma Nico appare dubbioso.

Marina (Nina Soldano) si dedica al lavoro incessantemente, in maniera quasi ossessiva. Vuole dimostrare di essere all’altezza del ruolo di amministratore delegato che ricopre nei Cantieri.

Ciononostante Fabrizio cerca di starle vicino il più possibile.

Guido e Mariella finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore e sono marito e moglie. Stanno per vivere finalmente la loro prima notte di nozze quando ricevono una visita inaspettata.

Anticipazioni puntata martedì 4 agosto

Susanna si sforza comunque di rassicurare Nico sulle sue vere intenzioni. La giovane donna però non può nascondere a sé stessa di essere ancora turbata dalla presenza di Eugenio.

Mariella e Guido accettano di aiutare Massaro nella difficile impresa di riconquistare Bice. Ma non è detto che il loro tentativo vada a buon fine.

Anticipazioni puntate mercoledì 5 agosto

Nella puntata odierna continua il tentativo di Guido e Mariella di portare la pace tra Sergio e Bice. I due neo sposi cercano di deviare la rabbia di Bice da Sergio e di indirizzarla verso un’altra persona.

Franco (Peppe Zarbo) cancella inavvertitamente la registrazione del programma di Giulia (Marina Tagliaferri). Quest’ultima reagisce molto male e non si rende conto di essere sempre più dipendente dalla tv spazzatura.

Anticipazioni puntata giovedì 6 agosto

La puntata inizia con Alberto (Maurizio Aiello) che ha uno scontro aperto con Patrizio. Quest’ultimo infatti mostra chiaramente di avere delle mire su Clara. Nel frattempo Serena comincia a pensare al suo passato felice trascorso insieme al marito. Filippo invece decide di trascorrere qualche giorno insieme alla figlia. Ha bisogno di distrarsi e di prendersi una pausa.

Infine Silvia, stanca di vedere che Rossella e Michele in casa non fanno assolutamente nulla, escogita un piano per ottenere una maggiore collaborazione.

Un posto al sole 3-7 agosto: anticipazioni puntata venerdì

Susanna fornisce ad Eugenio un indizio importante per le sue indagini. Intanto Alberto è sempre più pressato dal magistrato. Però alla fine riesce a scoprire che anche Nicotera ha un lato debole e comincia a puntare su questa sua fragilità per raggiungere i suoi scopi. Patrizio intanto ha scelto di confidarsi con la persona meno adatta. Irene non può fare a meno di soffrire per la separazione dei genitori. Ma anche Filippo e Serena si rendono conto e la loro vita separata non li soddisfa più.