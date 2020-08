Daydreamer – le ali del sogno torna con la puntata di mercoledì 5 agosto. L’appuntamento è su Canale 5 alle 14.45. Ecco le anticipazioni degli eventi che accadono ai protagonisti Can e sanem ed ai personaggi comprimari.

Daydreamer 5 agosto la gelosia di Sanem

Sanem e’ impegnata a girare una pubblicità’ nel suo quartiere. Sul set ricopre il doppio ruolo di attrice e regista. Quando vede arrivare le modelle che devono recitare con lei, ragazze russe bellissime e soprattutto altissime, teme che Can possa fare il confronto con lei che non è molto alta.

Ed allora, con la complicità’ di Melahat che deve truccarle e pettinarle, le imbruttisce di molto. Al punto da renderle inguardabili. A tale punto fa recitare al loro posto Deren, Ayhan e Aylin.

Mevkibe e Nihat, i genitori di Sanem, tengono sotto controllo la figlia e la esortano a stare lontana da Can. Secondo loro Divit è colpevole di essersi intrattenuto con le modelle russe.

Emre invita Leyla a pranzo

Emre confida a Leyla che sta per acquisire come cliente la YRT Holding. Leyla e’ entusiasta della notizia e lusingata per essere stata invitata a pranzo da Emre in un locale molto elegante.

Ma scopre che si trovano li’ perché’ Emre ha dato un appuntamento a un uomo. Lo vede mentre gli consegna una busta contenente una somma di denaro per pilotare la trattativa. Ayan intanto, con un piano diabolico, cerca di screditare Sanem agli occhi di Can. E nello stesso tempo vuole raggiungere un altro obiettivo.

Daydreamer 5 agosto streaming