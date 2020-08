Daydreamer – le ali del sogno arriva in prima serata dal 7 settembre. A trasmettere la serie turca è Canale 5 che ha dovuto spostarla dal day time pomeridiano per fare spazio alla nuova edizione di Uomini e donne.

Daydreamer in prima serata per far posto al talk della De Filippi

Dunque Can Yaman, sex symbol turco e protagonista della serie, ha dovuto arrendersi all’evidenza. E soprattutto alla intoccabilità di un appuntamento collaudato come Uomini e donne.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate agli inizi di luglio, Mediaset sembrava intenzionata a mantenere in onda Daydreamer nella collocazione del day time pomeridiano. Uomini e donne sarebbe andato in onda solo nel fine settimana. Tutto questo per gli stupefacenti ascolti raccolti che spesso hanno superato anche il 25% di share.

Tempo un mese ed ecco la decisione reale dell’azienda. Uomini e donne non si tocca.E per Daydreamer è previsto la sperimentazione in prima serata. Si inizia il 7 settembre con la messa in onda di tre episodi per testarne il gradimento del pubblico. Probabilmente la collocazione in prime time verrà mantenuta per tutto il mese di settembre, qualora i fan della serie dovessero accoglierla positivamente. Intanto la storia d’amore tra il fotografo Can Divid e la stagista Sanem è ancora lunga.

E Mediaset certamente dovrà dare agli appassionati della serie, la possibilità di sapere come si evolvono le dinamiche tra i due innamorati.

Noi siamo in grado di anticiparvi quanto vedremo in prima serata il 7 settembre su Canale 5.

Anticipazioni trama dei tre episodi in onda il 7 settembre

I tre episodi sono rispettivamente il 64, il 65 ed il 66 nella numerazione italiana.

Nel primo Sanem crea un profumo speciale per Can. L’essenza è talmente gradita che il Divit la indossa subito. Nel frattempo, in ufficio, si è sparsa la voce della presenza di una telecamera nascosta. Tutti i dipendenti sono in forte agitazione per scoprire la spia.

Nel secondo Sanem è decisa a smascherare il doppio gioco di Emre. E minaccia di raccontare tutto a Can. Emre, però, non si fa cogliere di sorpresa. E la anticipa raccontando a Can una verità’ diversa. Gli dice di essersi accordato con Aylin che non sarà denunciata se consegnerà la telecamera nascosta.

Nel terzo Mevkibe, col contributo di Can, inaugura la biblioteca di quartiere, sempre minacciata dal boicottaggio di Aysun. All’interno della biblioteca Sanem trova la dedica di Can su un libro che racconta la storia delle Galapagos.