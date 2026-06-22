La nuova settimana, quella dal 22 al 26 giugno, di Far Away si annuncia ricca di svolte drammatiche, segreti familiari e decisioni destinate a cambiare il futuro dei protagonisti. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il difficile legame tra Alya e Cihan, uniti dalla necessità di proteggere il piccolo Deniz ma ancora divisi da diffidenze, bugie e lotte di potere.

Gli episodi porteranno al centro della scena il confronto tra Cihan e Mine, la fuga di Alya verso Istanbul, la proposta di matrimonio per proteggere Deniz, il gesto folle di Sadakat e una confessione che sconvolgerà la villa degli Albora.

Far Away 22-26 giugno 2026 – lunedì 22 giugno 2026

La settimana si apre con Cihan che raggiunge Mine in ospedale. I due affrontano con sincerità il futuro che li aspetta e l’uomo non può più evitare una rivelazione dolorosa: presto dovrà sposare Alya.

Nel frattempo Demir cerca di rafforzare la propria posizione e va da Ecmel, chiedendogli di essere coinvolto nei suoi affari. Alla villa degli Albora, invece, Nare pretende spiegazioni dal fratello sul cambiamento improvviso riguardo alle nozze. Messo alle strette, Cihan le mostra il video lasciato da Boran.

Far Away, trama martedì 23 giugno 2026

Alya decide di lasciare la casa di Nare e raggiunge l’aeroporto di Mardin. Il suo obiettivo è arrivare a Istanbul per rivolgersi al consolato e richiedere un nuovo passaporto per il piccolo Deniz.

Cihan e Kadir la seguono, determinati a capire cosa stia facendo e a riportarla indietro. Dopo un confronto, riescono a convincerla a restare nello stesso albergo prima del ritorno, ma la tensione tra loro resta altissima.

Far Away 22-26 giugno 2026 – mercoledì 24 giugno 2026

La lontananza da Deniz diventa insopportabile per Alya. Quando prova a telefonare al figlio, però, Sadakat interviene e sottrae il cellulare al bambino, impedendole di parlargli.

La notizia della febbre di Deniz spinge Alya e Cihan a rientrare immediatamente alla villa. Una volta tornata, la donna affronta senza paura Sadakat e le fa capire di non essere più disposta a rinunciare a suo figlio.

Per assicurare un futuro a Deniz, Alya prende una decisione durissima: accetta di sposare Cihan, chiarendo però che sarà un matrimonio solo formale e regolato da condizioni precise.

Far Away, trama giovedì 25 giugno 2026

La situazione precipita quando Sadakat, ossessionata dal desiderio di difendere la famiglia, spara ad Alya. La donna viene gravemente ferita e viene soccorsa in gran segreto, mentre alla villa cresce il panico.

Alya sopravvive e Cihan decide di mantenere la promessa fatta: la sposa per proteggerla. La scelta provoca però un durissimo scontro con Sadakat, mentre Alya continua a chiedersi chi abbia cercato di ucciderla.

Intanto Nare torna a casa e trova Ozkan, che le chiede notizie di Alya. La donna non gli rivela nulla, alimentando i suoi sospetti. Anche Demir e Bahadir iniziano a cercare la giovane.

Far Away 22-26 giugno 2026 – venerdì 26 giugno 2026

Arriva finalmente la verità: Sadakat confessa ad Alya di essere stata lei a spararle. La giovane resta sconvolta, soprattutto quando scopre che Cihan era a conoscenza del segreto e ha deciso di non dirle nulla.

Poco dopo, alcuni poliziotti arrivano alla villa degli Albora dopo aver ricevuto una segnalazione. Gli agenti chiedono ad Alya se sia stata Sadakat a ferirla, ma la donna sorprende tutti: mente e dichiara di essersi sparata da sola.

Quando Cihan le chiede perché abbia scelto di non denunciare sua madre, Alya gli spiega di essere pronta a sacrificare anche se stessa pur di proteggere Deniz e garantire un equilibrio alla famiglia.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.