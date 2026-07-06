La nuova settimana, quella dal 6 al 12 luglio, di La Promessa si annuncia ricca di amori ostacolati, tensioni familiari e nuovi segreti. La soap spagnola, in onda su Rete 4 alle 19:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende dei Luján e della servitù, tra rivalità, progetti e verità ancora nascoste.

Gli episodi porteranno al centro della scena il futuro di Curro e Angela, il piano di Leocadia per allontanare la figlia, la nuova strategia di Catalina e Martina contro il duca de Valladares, i dubbi di Enora su Toño e l’arrivo improvviso del capitano de la Mata.

La Promessa 6-12 luglio 2026 – lunedì 6 luglio 2026

Enora chiede spiegazioni a Toño sul suo rapporto con Simona, ma il giovane non vuole affrontare l’argomento. Il suo silenzio alimenta dubbi e tensioni proprio mentre il loro legame sembra attraversare una fase delicata.

Intanto Catalina e Martina, dopo essersi riappacificate, iniziano a pensare a una strategia per riavvicinarsi al duca de Valladares.

La Promessa, trama martedì 7 luglio 2026

Angela è sempre più felice accanto a Curro e immagina il proprio futuro con il ragazzo, che le ha chiesto di sposarlo. Per la giovane sembra finalmente arrivato il momento di costruire un progetto di vita lontano dalle paure del passato.

Ma il loro sogno rischia di scontrarsi presto con le manovre di chi non è disposto ad accettare quella relazione.

La Promessa 6-12 luglio 2026 – mercoledì 8 luglio 2026

Pia e Ricardo si interrogano sulle conseguenze che la loro relazione potrebbe avere quando i signori verranno a conoscenza della verità. I due sanno che la loro felicità potrebbe diventare un problema per gli equilibri della tenuta.

Alla Promessa, ogni scelta privata rischia di trasformarsi in una questione capace di coinvolgere nobili e servitù.

La Promessa, trama giovedì 9 luglio 2026

L’arrivo improvviso a palazzo del capitano de la Mata lascia tutti senza parole. La sua presenza, inattesa e ingombrante, porta nuova agitazione tra gli abitanti della tenuta.

Mentre tutti cercano di capire il motivo della visita, vecchi segreti e sospetti tornano a minacciare la tranquillità di La Promessa.

La Promessa 6-12 luglio 2026 – venerdì 10 luglio 2026

Manuel comunica a Toño ed Enora che Farrè gli ha offerto ventimila pesetas in cambio della sua quota. La proposta apre una nuova fase di incertezza per il progetto dei motori e per il futuro dei ragazzi.

La decisione di Manuel potrebbe cambiare gli equilibri non solo sul lavoro, ma anche nei rapporti personali tra chi ha creduto nel progetto.

La Promessa, trama sabato 11 luglio 2026

Leocadia decide di allontanare la figlia per proteggerla. Convinta che la relazione con Curro possa metterla in pericolo, la spinge a lasciare La Promessa e a riprendere gli studi in Svizzera.

La scelta rischia di spezzare il sogno di Angela, che aveva appena iniziato a immaginare un futuro accanto all’uomo che ama.

La Promessa 6-12 luglio 2026 – domenica 12 luglio 2026

La settimana si chiude con il ritorno del duca de Valladares alla tenuta. L’uomo è disposto a negoziare, ma pone una condizione umiliante: Catalina e Martina dovranno chiedergli scusa.

Le due giovani devono decidere se accettare il compromesso o continuare la battaglia. Intanto il destino di Angela e Curro resta appeso alle manovre di Leocadia.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.