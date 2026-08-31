La nuova settimana, quella dal 31 agosto al 4 settembre, di Far Away si annuncia ricca di rivelazioni dolorose, accuse e nuovi scontri familiari. La soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, con gli episodi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena il ricovero di Fikriye, il segreto che la lega ad Halis, il piano di Cihan per scoprire la verità sulla morte di Boran, le mosse di Sadakat e la drammatica accusa contro Alya.

Far Away 31 agosto-4 settembre 2026 – lunedì 31 agosto 2026

La settimana si apre dopo il salvataggio in extremis di Fikriye da parte di Hasan. La donna viene ricoverata e le sue condizioni creano grande apprensione, soprattutto perché Alya intuisce subito che dietro l’accaduto si nasconde qualcosa di più grave.

Quando Alya prova a capire cosa sia successo, Fikriye sostiene di non ricordare quasi nulla. Il suo vuoto di memoria, però, non convince del tutto: il silenzio della donna sembra più una difesa che una reale confusione.

Far Away, trama martedì 1 settembre 2026

Alya e Cihan iniziano a unire i tasselli e arrivano a una conclusione inquietante: Fikriye nasconde un grave segreto. La donna conosceva bene Halis e potrebbe avere avuto un ruolo decisivo nel passato di Boran.

Il dettaglio più pesante riguarda una foto di Boran con la sua famiglia. Alya e Cihan capiscono che Fikriye l’ha mostrata ad Halis, aprendo una pista dolorosa sulla morte dell’uomo e sui segreti mai chiariti della famiglia.

Far Away 31 agosto-4 settembre 2026 – mercoledì 2 settembre 2026

Sadakat, insospettita da quanto sta accadendo alla tenuta, decide di muoversi alle spalle di tutti. La donna incarica Sehmuz di cercare Fikriye senza far sapere nulla ad Alya e Cihan.

La sua diffidenza aumenta quando ascolta di nascosto una telefonata in cui Mine contatta Cenk a causa di nuovi disturbi di salute. Il clima si fa sempre più teso e Sadakat sembra pronta a usare ogni informazione per riprendere il controllo.

Far Away, trama giovedì 3 settembre 2026

Cihan vuole scoprire quale ruolo abbia avuto Halis nella morte di Boran. Per questo escogita un piano rischioso: entrare in prigione e avvicinarsi alla verità dall’interno.

Alya non è affatto d’accordo. La donna teme che Cihan stia mettendo in pericolo se stesso e l’equilibrio già precario della famiglia. Tra i due nasce un nuovo confronto, carico di paura ma anche di un legame sempre più forte.

Far Away 31 agosto-4 settembre 2026 – venerdì 4 settembre 2026

Sadakat rovista nella camera di Alya e scopre che Halis e Fikriye si conoscevano. Poco dopo Mine le rivela che fu proprio Fikriye a mostrare ad Halis la foto di Boran con la sua famiglia.

La reazione di Sadakat è durissima. Fuori di sé dalla rabbia, accusa Alya di complicità nella morte del figlio e la caccia brutalmente di casa. Per Alya è un colpo tremendo, perché si ritrova ancora una volta trattata come una nemica dentro la famiglia che dovrebbe proteggerla.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.