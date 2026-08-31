La nuova settimana, quella dal 31 agosto al 6 settembre, di La Promessa si annuncia ricca di sentimenti, decisioni dolorose e nuovi scontri nella tenuta. La soap spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45, il sabato anche in prima serata, con gli episodi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena il viaggio d’addio di Curro e Ángela, la crisi tra Enora e Toño, la decisione di Leocadia di licenziare Petra, il ruolo di Don Cristóbal e le nuove minacce di Lorenzo.

La Promessa 31 agosto-6 settembre 2026 – lunedì 31 agosto 2026

La settimana si apre con il viaggio d’addio di Curro e Ángela. I due restano soli lungo il fiume e la tensione tra loro esplode quasi subito, perché entrambi portano nel cuore sentimenti contrastanti e parole mai dette fino in fondo.

Il confronto è acceso, ma proprio la lontananza dalla tenuta permette ai due giovani di ascoltarsi davvero. Dopo il litigio arriva la riconciliazione e tra Curro e Ángela sembra riaprirsi uno spazio di tenerezza.

La Promessa, trama martedì 1 settembre 2026

Mentre Curro e Ángela cercano un nuovo equilibrio, Enora chiede una pausa a Toño. La decisione colpisce il ragazzo e apre una frattura in un rapporto che sembrava offrire un po’ di leggerezza dentro il clima pesante della tenuta.

Per Enora non si tratta di un capriccio, ma del bisogno di capire cosa desidera davvero. Toño, invece, vive la richiesta come un allontanamento doloroso e fatica ad accettare l’idea di perdere quella complicità.

La Promessa 31 agosto-6 settembre 2026 – mercoledì 2 settembre 2026

Leocadia prende una decisione drastica e definitiva: licenziare Petra. La scelta cambia gli equilibri della servitù e conferma quanto la donna sia determinata a imporre il proprio controllo all’interno della tenuta.

Il compito di comunicare la notizia viene affidato a Cristóbal. Il maggiordomo si ritrova così a gestire un momento delicatissimo, destinato a lasciare senza parole l’intera servitù.

La Promessa, trama giovedì 3 settembre 2026

Don Cristóbal annuncia ufficialmente a Petra la fine del suo incarico come governante. Per la donna è un colpo durissimo, non solo sul piano professionale ma anche umano, perché quel ruolo rappresentava la sua identità dentro La Promessa.

La servitù resta sconvolta. La decisione di Leocadia appare come un segnale forte e molti iniziano a chiedersi chi sarà il prossimo a pagare il prezzo dei nuovi equilibri.

La Promessa 31 agosto-6 settembre 2026 – venerdì 4 settembre 2026

Lorenzo scopre il viaggio di Curro con Ángela e decide di affrontarlo. Il confronto è teso e il capitano usa toni minacciosi, cercando di provocare il ragazzo e di farlo vacillare.

Curro, però, resiste. Nonostante la pressione e la rabbia, il giovane non si lascia trascinare in una reazione impulsiva. La sua fermezza dimostra quanto sia cresciuto e quanto sia deciso a difendere ciò che prova.

La Promessa, trama sabato 5 settembre 2026

A La Promessa le conseguenze del licenziamento di Petra continuano a farsi sentire. La servitù è turbata e l’autorità di Leocadia diventa sempre più pesante per chi vive e lavora nella tenuta.

Intanto Curro ripensa al confronto con Lorenzo e al legame con Ángela. La riconciliazione lungo il fiume non cancella le difficoltà, ma gli dà la forza per non cedere alle minacce del capitano.

La Promessa 31 agosto-6 settembre 2026 – domenica 6 settembre 2026

La settimana si chiude con diversi fronti ancora aperti. Curro e Ángela sembrano più uniti, ma sanno che il loro sentimento dovrà affrontare ostacoli importanti e l’opposizione di chi vuole controllare il loro futuro.

Alla tenuta, invece, il licenziamento di Petra segna una svolta. Don Cristóbal resta al centro di un equilibrio fragile, mentre Leocadia dimostra di voler incidere sempre di più sulla vita di La Promessa.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45 e il sabato anche in prima serata.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.