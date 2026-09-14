La nuova settimana, quella dal 14 al 20 settembre, di Far Away si annuncia segnata da lutti improvvisi, decisioni familiari pesanti e nuove verità sull’omicidio di Boran. La serie turca, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il difficile equilibrio tra Alya, Cihan, Sadakat, Nare, Kaya e Sahin.

La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena la scoperta della morte di Ozkan, il matrimonio imposto a Kaya, la missione di Cihan e degli altri uomini in Siria, la richiesta di Sahin a Nare e lo scontro sempre più duro tra Sadakat e Mine.

Far Away 14-20 settembre 2026 – lunedì 14 settembre 2026

La settimana si apre con una notizia che travolge Nare. La donna si reca in ospedale con l’idea di riportare a casa Ozkan, ma scopre in modo improvviso che l’uomo è morto. La rivelazione la lascia senza fiato e cambia completamente il peso delle ultime decisioni prese dalla famiglia.

Per Nare il dolore si mescola al senso di colpa e alla confusione. Dopo tante tensioni, la morte di Ozkan diventa un nuovo punto di rottura, mentre a casa degli Albora ognuno prova a capire quali conseguenze avrà questo lutto sugli equilibri già fragili della famiglia.

Far Away, trama martedì 15 settembre 2026

Nel nuovo episodio, Kaya accetta di sposare una ragazza scelta per lui da Sadakat. Il giovane si reca in un ristorante per conoscere Ipek, figlia di un capo famiglia, consapevole che quell’incontro non riguarda solo il suo futuro sentimentale ma anche gli interessi degli Albora.

La decisione pesa molto su Kaya, che si sente stretto tra obbedienza e desiderio di scegliere da solo. Sadakat, invece, guarda al matrimonio come a una mossa utile per rafforzare il potere della famiglia, senza preoccuparsi davvero dei sentimenti del figlio.

Far Away 14-20 settembre 2026 – mercoledì 16 settembre 2026

La tensione aumenta quando Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano a partire per la Siria. L’obiettivo è raggiungere Hamada e scoprire chi abbia ordinato l’omicidio di Boran, una verità che continua a tormentare tutta la famiglia.

Per Cihan la missione non è soltanto una resa dei conti: è anche il tentativo di dare un senso al dolore e di fermare una spirale di vendette. Il viaggio, però, espone tutti a nuovi pericoli e rischia di riportare a galla rancori mai sopiti.

Far Away, trama giovedì 17 settembre 2026

Sahin cerca un chiarimento definitivo con Nare. Ora che entrambi sanno che suo padre non è coinvolto nell’omicidio di Boran, l’uomo vuole capire se tra loro esista ancora una possibilità reale o se le ferite del passato abbiano distrutto tutto.

La richiesta mette Nare davanti a una scelta dolorosa. Da una parte ci sono i sentimenti che non riesce a cancellare, dall’altra il peso della famiglia e delle accuse che li hanno divisi. Ogni parola diventa decisiva e il loro confronto apre una nuova fase del rapporto.

Far Away 14-20 settembre 2026 – venerdì 18 settembre 2026

La settimana si chiude con Sadakat decisa a imporre ancora una volta la propria volontà. La donna affronta Mine e le comunica che lei e il bambino non potranno più entrare nella villa degli Albora, tracciando una linea durissima.

Mine reagisce male alla notizia e capisce di essere stata definitivamente messa ai margini. La decisione di Sadakat rischia però di avere conseguenze imprevedibili: la donna crede di proteggere la famiglia, ma il suo atteggiamento può trasformare una ferita privata in una nuova guerra.

Dove vedere Far Away

La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.