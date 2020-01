Il Paradiso delle signore torna oggi su Rai 1 con la puntata di martedì 28 gennaio. L’appuntamento è nel day time pomeridiano alle 15,40. Diverse le dinamiche presenti nella puntata di oggi. Molte sono anche dolorose e interessano il giovane Federico Cattaneo.

Il ragazzo, tornato dal servizio militare, in seguito ad un incidente, è restato paralizzato nella parte inferiore del corpo. L’intervento chirurgico al quale si è sottoposto per riavere l’uso delle gambe, non ha dato esito positivo. Federico è destinato a restare sulla sedia a rotelle per il resto della sua vita.

Il Paradiso delle signore puntata 28 gennaio – il destino di Federico

Ecco gli eventi che accadono nella puntata di oggi 28 gennaio. Al centro dell’attenzione ancora Federico Cattaneo come era già accaduto nell’appuntamento scorso.

Luciano (Giorgio Lupano) informa la moglie Silvia che Federico ha rotto il fidanzamento con Roberta. Il giovane ha letteralmente cacciato via la giovane dalla stanza dell’ospedale nel quale si trova.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnese) suggerisce a Riccardo di convincere Ludovica ad investire il proprio denaro in un grande affare che lui giudica di grande rilevanza. Ma ciò porterà i due giovani rampolli a mettersi ancora di più contro di lui.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha trovato la chiave giusta per sfruttare l’opportunità del fotoromanzo di Brivio a vantaggio del Paradiso delle Signore.

Intanto Clelia chiede al ragioniere di implementare l’organico, troppo ridotto e in continua emergenza. Roberta consegna una lettera per Federico a Silvia. La donna, però è sconvolta. Infatti, nel frattempo, ha scoperto dal chirurgo, il professor Faraone, una dolorosissima verità sul figlio.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.