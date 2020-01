Analizziamo oggi i momenti più trash della settima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 27 gennaio si è concluso con l‘ingresso di nuovi inquilini all’interno della Casa. Si tratta di Valeria Marini, che rimarrà per una sola notte, e di tre superboys. Poiché da tempo le donne lamentavano la scarsa virilità dei loro compagni d’avventura, Gianluca, Matteo e Jacopo hanno organizzato una festa a sorpresa al fine di risollevare il livello di testosterone.

La settima puntata è stata densa di emozioni. Fernanda Lessa ha riabbracciato il marito mentre Licia Nunez ha avuto un chiarimento con la compagna Barbara Eboli. Il momento più commovente, però, ha avuto come protagonista l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana che ha ricordato il papà scomparso quando lei aveva solo 15 anni.

Dopo l’annullamento, per il ricovero di Barbara Alberti, il televoto è stato nuovamente riaperto con altri personaggi. Sono ora in nomination Patrick, Rita Rusic ed Andrea Montovoli.

GF Vip 4 momenti trash settima puntata

Dopo l’incursione di una settimana fa Valeria Marini è entrata nuovamente nella Casa. Stavolta il suo rancore era nei confronti di Antonella Elia e Antonio Zequila. La show girl ha voluto contestare le offese gratuite alla sua fisicità e il presunto flirt che avrebbe avuto con Zequila più di 20 anni fa.

Entrata con l’aria da maestrina, la Marini ha recitato per ben tre volte il medesimo copione davvero poco credibile, nonostante fosse studiato a memoria. Prima si è rivolta ad Antonella Elia, poi agli altri inquilini ed infine a Zequila. Ha voluto ribadire che le donne non vanno mai beffeggiate, insultate, discriminate. Ma tutto nel suo atteggiamento appariva falso e costruito ad uso delle telecamere.

Esaurita la vicenda del triangolo Rusic- Marini- Gori, alla protagonista del Bagaglino è stato imposto il ruolo di paladina del finto buonismo. Tutto secondo le regole oramai più che obsolete del reality. Ad ogni puntata si notano gli sforzi degli autori nel costruire dinamiche che, troppo spesso, sono scontate e prevedibili.

GF Vip 4 Barbara Alberti

Subito dopo la breve permanenza in ospedale per accertamenti clinici, Barbara Alberti è tornata più agguerrita che mai. Si era ribellata allo spietato meccanismo delle nomination e aveva persino manifestato il desiderio di abbandonare il reality. Dopo un’attenta riflessione, sollecitata da Alfonso Signorini, la scrittrice ha deciso di rientrare nel gioco e nella casa di Cinecittà.

In effetti il comportamento del conduttore e degli autori non è stato elegante nei confronti della Alberti. Sono andate in onda delle immagini montate ad arte in modo da far emergere il lato peggiore del suo carattere. Inconcepibile per la scrittrice che ha attaccato Alfonso Signorini e la redazione ribadendo con forza di non accettare il compromesso mediatico.

E così si è consumato il rito degli opposti estremismi. Dopo essere stata screditata, nella settima puntata la Alberti è stata quasi osannata. Di fronte alle polemiche e allo stato di salute dell’attrice, il Grande Fratello ha deciso di correggere il tiro nei suoi riguardi. Signorini non ha voluto perdere la migliore concorrente del suo reality. E certamente avrà chiesto scusa.

GF Vip 4 Antonio Zequila

Durante il confronto tra Valeria Marini e Antonio Zequila è emerso che tra i due ci sarebbe stata una piccola love story, definita dallo stesso Zequila un peccato di gioventù.

L’incontro risalirebbe al 1991, anno in cui Er mutanda frequentava il salotto del Costanzo Show mentre lei era un’attrice emergente. Zequila racconta il flirt nei minimi dettagli: ricorda l’abitazione dell’epoca della Marini e il ciclomotore che possedeva. La showgirl non solo nega tutto ma aggiunge di non aver mai guidato un motorino.

Un’altra insignificante dinamica del reality che lancia in pasto al pubblico fatti sui quali non c’è certezza. Il tutto per il gusto di creare gossip e costruire situazioni che possano suscitare il voyeurismo della platea televisiva.