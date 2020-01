Il Paradiso delle Signore torna oggi con la puntata di mercoledì 29 gennaio 2020. L’appuntamento è su Rai 1 alle 15.40 dal lunedì al venerdi. Tutti gli appuntamenti delle ultime settimane sono incentrati su Federico Cattaneo.

Il giovane figlio del ragionier Luciano Cattaneo ha subito una complicata operazione chirurgica. Il tentativo del professore che l’ha operato, era finalizzato al recupero degli arti inferiori. Infatti Federico è restato paralizzato e non potrà mai più camminare per tutta la sua vita.

Il Paradiso delle Signore 29 gennaio – Un fotoromanzo per le Veneri

La puntata scorsa si era conclusa con la visita di un importante produttore di fotoromanzi nel grande magazzino. Vittorio Conti e Marta avevano proposto l’idea di far recitare una delle Veneri. Dopo una iniziale incertezza, la proposta era stata accettata. Adesso le impiegate dovranno sottoporsi ad un provino.

Vittorio Conti illustra alle Veneri il progetto di realizzare un fotoromanzo al Paradiso. E anticipa alle ragazze che una di loro sarà scelta come protagonista. L’eccitazione delle Veneri è evidente e tutte sognano di diventare protagoniste.

Conti sa benissimo, inoltre, che il magazzino è sotto organico. Allora, per andare incontro alla richiesta della capo commessa Clelia, la incarica di reclutare una nuova impiegata. A questo punto Gabriella le suggerisce di prendere in considerazione Angela Barbieri. La ragazza, dopo essersi licenziata dal Circolo, è in cerca di un lavoro.

Roberta confessa alle amiche che Federico l’ha lasciata

Nel frattempo Roberta si confida con le amiche del Paradiso. E’ soprattutto Gabriella a confortarla ed a suggerirle di dare del tempo a Federico affinchè si abitui alla sua nuova situazione.

Ludovica chiede a Riccardo un aiuto per gestire il suo patrimonio. Ravasi, però, la informa che d’ora in poi sarà lui ad amministrarlo, secondo le disposizioni lasciate dalla madre Flavia. Federico riceve la lettera di Roberta ma si mostra fermo sulla sua decisione di rimanere da solo.

Intanto Marcello prova a riavvicinarsi alla Pellegrino.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.