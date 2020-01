Stasera in Tv mercoledì 29 gennaio 2020. Su Rai 1 va in onda l’incontro calcistico Inter-Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia. Rai 2 trasmette le repliche della fiction L’amica Geniale. Su Rai 3 continuano gli appuntamenti con Chi l’ha visto?.

Stasera in Tv mercoledì 29 gennaio programmi reti generaliste

Su Rai1 , alle 20.30, l’incontro calcistico Inter- Fiorentina. Si completano i quarti di finale di Coppa Italia. In campo, allo stadio Meazza di Milano, si fronteggiano i neroazzurri contro i viola toscani. Tra le fila dei padroni di casa molto attesa la prova dl goleador Lautaro Martinez. In semifinale chi avrà la meglio se la vedrà con la vincente di Napoli-Lazio.

Su Rai 2, alle 21.20, la fiction L’amica geniale. Interpretata da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Nell’episodio “I fidanzati” Anche se la famiglia la ritiene impegnata con Marcello, Lila si fidanza con Stefano con cui progetta di sposarsi. Lenù, per emulare l’amica, si fidanza con Antonio, il meccanico del rione per il quale però non prova vero affetto. Nell’episodio “ La promessa” Le scarpe dei Cerullo non si vendono. Stefano, che nel frattempo è entrato in società con i titolari del calzaturificio, chiede aiuto ai Solara. Il suo gesto fa quasi saltare il matrimonio di Lila, ma l’intervento di Elena ricuce lo strappo. I Solara accettano di dare loro una mano, ma una condizione: Silvia farà da testimone ai due futuri sposi.

Su Rai 3, alle 21.20, il programma di attualità, Chi l’ha visto?. Con Federica Sciarelli. Nuovo appuntamento con il programma investigativo condotto dalla giornalista. Il sito web ed il centralino sono pronti come sempre in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico, spesso cruciali per chiudere le indagini.

Su Rete 4, alle 21.25, il varietà #CR4 – La Repubblica delle donne. Con Piero Chiambretti. Ad accompagnare il conduttore, oltre a Massimo Lopez e Vittorio Feltri, c’è anche Valeria Marini con la rubrica “Salviamo il bagaglino”.Tornano anche Lory Del Santo, Katia Follesa e Cristiano Malgioglio.

Su Canale 5, alle 21.25, il quiz Chi vuol essere milionario? Con Gerry Scotti.Continuano le puntate speciali del quiz girate a Varsavia, in Polonia. Da questa edizione invece di “Chiedi aiuto al pubblico” c’è lo “Switch/cambio domanda” : nel caso che il concorrente non sia in grado di rispondere, la domanda può essere sostituita con una nuova.

Stasera in Tv mercoledì 29 gennaio 2020 film sulle reti generaliste

Su Italia 1 , alle 21.25, il di spionaggio del 2015, Mission Impossible: Rougue Nation.Con Tom Cruise. La Cia ha chiesto di chiudere la divisione di Ethan Hunt. Seppur ricercati,l’agente ed il suo team cercano di sgominare l’organizzazione terroristica responsabile delle sue sventure.

Su RaiMovie, alle 21.00, il film drammatico del 2016, Miracoli dal cielo. Con Jennifer Garner. Christy Beam scopre che la figlia di 10 anni è affetta da una malattia incurabile. Mentre lei cerca di trovare una cura, un giorno la piccola è vittima di uno strano incidente.

I film Nove Iris

Su NOVE, alle 21.00, il film di commedia del 2001, Prima o poi mi sposo. Con Jennifer Lopez. L’organizzatrice di matrimoni Mary Fiore, si innamora del suo cliente Steve, una pediatra che sta per sposare la più ricca ereditiera della città. La situazione diventa ingestibile.

Su Iris, alle 21.00, il film di guerra del 1999, U 571. Con Matthew Mcconaughey. 1942: un sottomarino americano deve abbordare un sommergibile tedesco per impadronirsi di Enigma, un prezioso congegno che decifra le trasmissioni in codice.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film d’avventura del 2011, Viaggio nell’ isola misteriosa. Con Dwayne Johnson.Il giovane esploratore Sean Anderson intraprende insieme al compagno di sua madre una pericolosa spedizione organizzata per ritrovare suo nonno

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film fantastico del 1997, Contact. Con Jodie Foster. Una scienziata si mette alla ricerca di forme di vita aliene nello spazio, dopo aver ricevuto dei messaggi misteriosi attraverso il radiotelescopio.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film di commedia del 2013, Tutta colpa di Freud. Con Marco Giallini. Taramelli è un analista di mezza età alle prese con i problemi delle tre figlie: la prima è una libraia che si innamora di un ladro, la seconda è omosessuale e decide di diventare etero, la terza è una diciottenne cheha una relazione con cinquantenne sposato.

Stasera in Tv mercoledì 29 gennaio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film d’azione del 2018, Papermint- L’angelo della vendetta. Con Jennifer Garner. Riley è sposata con Cris ed ha una figlia di dieci anni. A causa di una ritorsione,però vengono uccisi da un capo della malavita locale. La donna decide di farsi giustizia da sola.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film biografico del 2018, Una giusta causa. Con Felicity Jones.La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, nonostante il suo talento, viene rifiutata dagli studi legali in quanto donna. Decide allora di aprire un processo per discriminazione di genere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, Asterix ed il segreto della pozione magica. Panoramix pensa sia necessario trovare un sostituto per custodire il segreto della pozione magica. Con Asterix ed Obelix cerca di trovare l’eletto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, Terminator 3 : le macchine ribelli. Con Arnold Schwarzenegger. Uno nuovo cyborg viene inviato per eliminare John Connor, leader della resistenza umana contro le macchine. Ma a proteggerlo c’è il vecchio T-101.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film di spionaggio del 1969, Topaz. Con Frederick Stafford. La Cia sospetta che i sovietici forniscano missili a Cuba. Del caso si occupa l’agente Deveraux. Grazie all’amico Philippe, s’infiltra nell’organizzazione di Topaz, che collabora con i russi.