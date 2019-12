Il Paradiso delle Signore puntata 30 dicembre – anticipazioni

Dopo una settimana di assenza dal video, torna, oggi Il Paradiso delle Signore con la puntata del 30 dicembre. La soap opera del day time pomeridiano di Rai 1 riprende il proprio posto in palinsesto. E continua a raccontare le vicende che ruotano intorno al grande magazzino della Milano degli anni Sessanta.

Ecco le anticipazioni degli eventi che accadono nell’appuntamento di oggi 30 dicembre, della soap opera.

Di ritorno dalle vacanze natalizie, Roberta trova una lettera del fidanzato Federico che si trova lontano per assolvere il servizio di leva.

La giovane Venere, dopo il bacio con Marcello confida a Gabriella il suo turbamento. Al Paradiso, riaperto dopo Natale, Clelia e Luciano riprendono a lavorare insieme sforzandosi di credere che tutto il passato vissuto insieme sia alle spalle. Ma il fuoco cova sotto la cenere. E presto riesploderà. Per questo Silvia, la moglie di Luciano, sta facendo di tutto per difendere il suo matrimonio.

Si avvicina la fine dell’anno 1960 e le Veneri si organizzano per la serata di Capodanno.

Il Paradiso delle Signore puntata 30 dicembre – torna Achille Ravasi

Nel frattempo Vittorio e Riccardo ricevono l’invito dell’avvocato Achille Ravasi, una vecchia conoscenza di Adelaide, per parlare di Italia ‘61. Si tratta dell’Expo che si terrà a Torino per celebrare il centenario dell’Unità d’Italia. Umberto Guarnieri, intanto, si spinge sempre più in là con Flavia Brancia per avere in gestione il patrimonio della famiglia che gli consentirebbe di rilanciare la banca di sua proprietà.

Temendo i pettegolezzi sul rapporto tra Agnese e il capo magazziniere, ora vicini di casa, Rocco e Salvatore suggeriscono ad Armando di dividere l’appartamento con Marcello Barbieri. Il giovane fratello di Angela si trasferisce subito anche nella speranza di incontrare più spesso Roberta, la ragazza di cui si sta innamorando.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.