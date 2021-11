Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate 22-26 novembre

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore dal 22-26 novembre.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 22-26 novembre

Marco continua a frequentare Luisa solo per interesse personale e Gemma soffre per lui. Maria vede sul giornale una foto di Rocco insieme a una ragazza e si ingelosisce. Flora si avvicina sempre più a Umberto e ottiene da Cosimo le ultime foto del padre. Tina fissa la data della sua operazione.

Puntata 23 novembre

Maria scopre che Rocco ha cambiato abitazione senza comunicarglielo ed è sempre più preoccupata per il loro rapporto. Marco incontra Gemma al Paradiso e scopre che è una venere. Anna e Salvatore decidono di uscire allo scoperto e parlano della loro relazione a Vittorio. Conti ha in mente una sorpresa per Tina.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 24 novembre

Marco, ottenuto quel che voleva, liquida Luisa e finalmente invita Gemma a uscire con lui. Agnese sospetta che Rocco si stia innamorando di un’altra e ne parla con Armando. Flora scopre un particolare nella foto del padre che riaccende i suoi sospetti.

Puntata 25 novembre

Adelaide viene a sapere che hanno aperto le indagini sulla morte di Ravasi e ne è molto preoccupata. Maria è decisa ad andare a Roma da Rocco per chiarire la situazione. Marcello vorrebbe uscire allo scoperto con Ludovica, ma lei è ancora titubante. Umberto e Flora sono ormai fin troppo vicini, tanto che succede qualcosa di inaspettato.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 26 novembre

Umberto propone a Marco di scrivere per il Paradiso Market: il giovane ora lavorerà nella redazione del magazzino e sarà ancora più vicino a Gemma. Stefania, a sua volta, non nasconde la sua disistima per il ragazzo. Umberto e Flora si promettono reciprocamente di dimenticare il bacio che c’è stato tra loro. Tina sorprende Agnese baciare Armando.