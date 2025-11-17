La soap opera turca Forbidden Fruit prosegue con nuovi episodi su Canale 5 alle 14:10, nella settimana dal 17 al 21 novembre 2025, le trame si caricano di alta tensione, focalizzandosi sugli scontri tra Yildiz, Zehra ed Ender. In particolare, una rottura definitiva segna la fine di un’era, scatenando di conseguenza un irrefrenabile desiderio di vendetta. Mentre un inganno crudele viene finalmente a galla, si formano nuove e inaspettate alleanze destinate a colpire i nemici comuni. Le vicende di Alihan, Zeynep e Kemal si intrecciano con le lotte di potere, portando a confessioni, proposte inattese e decisioni che cambieranno per sempre il corso degli eventi per tutti i protagonisti.

Forbidden Fruit 17–21 novembre 2025: lunedì 17 novembre

Innanzitutto, la settimana si apre con un colpo di scena devastante per Zehra, la quale scopre che Yildiz ha deliberatamente falsificato una lettera con il solo scopo di screditarla. Questa scoperta la riempie di rabbia. Contemporaneamente, Alihan, ormai deciso a chiudere il capitolo con Ender, la affronta senza mezzi termini e le impone di firmare le carte del divorzio. Parallelamente, un’altra vicenda prende forma quando Zeynep riceve un’importante proposta da Dündar, un evento che potrebbe dare una svolta alla sua vita sentimentale.

Martedì 18 novembre

Successivamente, la situazione si evolve rapidamente. In primo luogo, Ender, messa alle strette da Alihan, firma i documenti del divorzio. Tuttavia, la sua resa è solo apparente: la donna, infatti, giura vendetta contro tutti coloro che l’hanno umiliata. Nel frattempo, Yildiz, ignara della tempesta che sta per abbattersi su di lei, tenta di riconquistare Kemal. Purtroppo per lei, l’uomo si mostra freddo e distante, facendole capire che tra loro è finita. Allo stesso tempo, Caner riceve un’offerta di lavoro da una nota rivista scandalistica, un’opportunità che potrebbe rivelarsi molto pericolosa.

Forbidden Fruit 17–21 novembre 2025: mercoledì 19 novembre

A metà settimana, gli equilibri di potere iniziano a cambiare. Inaspettatamente, Halit fa una proposta a Yildiz, invitandola a tornare a lavorare in azienda, una mossa che sorprende tutti. Tuttavia, non tutto va per il verso giusto: Zeynep, infatti, scopre che Dündar le ha mentito su aspetti importanti del suo passato, e questa rivelazione incrina la sua fiducia. Parallelamente, Emir, deciso a farsi perdonare, cerca in tutti i modi di riavvicinarsi a Lila, sperando di poter ricostruire il loro rapporto.

Giovedì 20 novembre

Con l’avvicinarsi del finale di settimana, le strategie diventano più aggressive. Prima di tutto, Ender, desiderosa di vendetta, stringe una pericolosa alleanza con Irem. Il loro obiettivo comune è molto chiaro: colpire e distruggere Yildiz. Di conseguenza, Zehra, forte delle prove raccolte, affronta direttamente Kemal per avere un chiarimento definitivo sui suoi sentimenti e sulla loro situazione. Nel mondo degli affari, invece, Alihan riceve una proposta molto vantaggiosa da un importante investitore estero, che potrebbe cambiare il futuro della sua carriera.

Forbidden Fruit 17–21 novembre 2025: venerdì 21 novembre

Infine, la settimana si conclude con la resa dei conti. Durante una riunione di famiglia, Zehra smaschera pubblicamente l’inganno di Yildiz, umiliandola davanti a tutti. Di conseguenza, Ender può finalmente festeggiare la sua vittoria e il suo ritorno trionfale in società, assaporando la sua rivincita. Per concludere, Zeynep, delusa dalle bugie, prende una decisione sofferta ma definitiva: dopo un ultimo confronto, sceglie di lasciare Dündar e di chiudere per sempre la loro relazione.

Dove seguire la soap

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Gli episodi sono inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.