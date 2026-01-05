La soap opera turca La forza di una donna continua a coinvolgere il pubblico pomeridiano di Canale 5, confermando l’appuntamento alle 16:05. Gli episodi inediti, in onda dal 5 all’11 gennaio 2026, segnano una svolta drammatica nella vita dei protagonisti. La settimana si concentra sulle complesse vicende di Bahar, Sarp, Piril, Ceyda, Hatice, Arif e Sirin, i quali si trovano a fronteggiare minacce esterne, sparizioni misteriose e decisioni che cambieranno per sempre il destino delle loro famiglie.

La forza di una donna 5–11 gennaio 2026: lunedì 5 gennaio 2026

L’inizio della settimana porta paura e scompiglio. Bahar Cesmeli riceve una minaccia esplicita che mette in allarme l’intero nucleo familiare, costringendola a ripensare alle sue priorità per proteggere i figli Nisan e Doruk.

Contemporaneamente, la situazione precipita alla villa: Piril, incapace di reggere la pressione emotiva, sparisce improvvisamente senza lasciare tracce, gettando nel panico chi le sta intorno.

Nel quartiere, Ceyda vive un momento di forte tensione e affronta Emre in un confronto serrato, rivendicando i propri diritti e chiarendo questioni legate al passato che non possono più attendere.

La forza di una donna martedì 6 gennaio 2026

L’angoscia domina la giornata di Sarp, il quale teme seriamente per l’incolumità di Bahar e dei bambini, sentendosi impotente di fronte ai pericoli che li circondano.

Cercando supporto, Hatice decide di aprire il suo cuore e confida a Enver le sue paure più profonde riguardanti il futuro delle sue figlie e la stabilità della famiglia.

Tuttavia, nell’ombra, la perfida Sirin non perde tempo: la ragazza, rosa dall’invidia, trama attivamente contro la sorellastra Bahar, elaborando un piano per sabotare la sua felicità e metterla in cattiva luce.

La forza di una donna 5–11 gennaio 2026: mercoledì 7 gennaio 2026

Una luce di speranza si accende per la protagonista: Bahar riceve una proposta di lavoro inaspettata che potrebbe garantirle quella indipendenza economica che desidera da tempo.

Intanto, le ricerche danno i loro frutti: Sarp ritrova Piril, ma la donna versa in uno stato confusionale preoccupante, segno evidente del crollo nervoso che sta attraversando.

Anche Ceyda si trova a un bivio: la donna appare combattuta tra il desiderio di seguire il suo cuore e la necessità di fare la scelta giusta per il bene di suo figlio Arda.

La forza di una donna giovedì 8 gennaio 2026

Il mistero si infittisce quando Hatice trova una lettera anonima sulla porta di casa; il contenuto della missiva la turba profondamente, riaprendo vecchie ferite.

Decisa a cambiare vita e a fuggire dai pericoli, Bahar prepara con cura i documenti necessari per il trasferimento, pronta a lasciare il quartiere.

Nel frattempo, un evento scuote Sarp: l’uomo riceve una telefonata che lo sconvolge, portandogli notizie che potrebbero ribaltare completamente la sua strategia difensiva contro i nemici di Nezir.

La forza di una donna 5–11 gennaio 2026: venerdì 9 gennaio 2026

Dopo lunghe riflessioni, Ceyda rompe gli indugi e comunica a tutti la sua decisione irrevocabile riguardo al suo futuro sentimentale e lavorativo.

Anche per Bahar arriva il momento dell’azione: la donna raccoglie il coraggio e parte con i figli, lasciandosi alle spalle il passato nel tentativo di costruire un futuro più sereno.

Di fronte a questa fuga, Sirin reagisce con rabbia furiosa e giura vendetta, promettendo a se stessa che non permetterà alla sorella di vincere.

La forza di una donna sabato 10 gennaio 2026

Con grande coraggio, Hatice si reca ad affrontare Nezir (o i suoi emissari), determinata a difendere la sua famiglia a qualunque costo.

Il destino, però, riserva altre sorprese: Bahar riceve una nuova proposta che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Alla villa, la situazione diventa insostenibile per Piril, che sceglie di lasciare definitivamente la casa e Sarp, incapace di condividere ancora l’uomo che ama con il fantasma del suo passato.

La forza di una donna 5–11 gennaio 2026: domenica 11 gennaio 2026

La settimana si conclude con scelte cruciali. Bahar prende una decisione definitiva su chi vuole avere al suo fianco, mettendo fine ai dubbi che l’hanno tormentata per mesi.

Disperato all’idea di perderla per sempre, Sarp tenta un ultimo, estremo gesto per riconquistarla e riunire la famiglia.

Infine, dopo tante tempeste, Ceyda ritrova un po’ di serenità, iniziando a intravedere un futuro più luminoso per sé e per le persone che ama.

Dove vederla

Canale 5 alle 16:05 – streaming su Mediaset Infinity.