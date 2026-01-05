La soap opera turca Forbidden Fruit continua a catturare l’attenzione del pubblico pomeridiano di Canale 5, confermando l’appuntamento fisso alle ore 14:10. Gli episodi inediti, previsti in onda dal 5 al 9 gennaio 2026, promettono di sconvolgere gli equilibri già precari della famiglia Argun e dei loro associati. Le vicende di Yildiz, Ender, Alihan, Zeynep, Halit, Kemal e Zehra entrano in una fase cruciale, caratterizzata da tradimenti svelati, nuove alleanze strategiche e dolori sentimentali che segneranno profondamente i protagonisti.

Forbidden Fruit 5–9 gennaio 2026: lunedì 5 gennaio 2026

La settimana si apre con un evento drammatico che scuote villa Argun. Yildiz Yilmaz cade nella trappola tesa dalla sua rivale: Ender riesce infatti a smascherare le bugie della ragazza davanti a tutti, presentando prove inconfutabili che mettono in dubbio la sua onestà.

Contemporaneamente, la relazione tra Alihan e Zeynep attraversa una profonda crisi; la mancanza di comunicazione e le interferenze esterne creano un muro di silenzio tra i due innamorati.

In azienda, Halit inizia a nutrire forti sospetti sull’operato di Kemal, credendo che l’ex marito di Yildiz stia tramando qualcosa per danneggiare i suoi affari.

Forbidden Fruit martedì 6 gennaio 2026

Il clima in casa diventa insostenibile quando Zehra si schiera apertamente contro la matrigna, accusando Yildiz di aver portato solo sventura nella loro famiglia e alimentando i dubbi del padre.

Intanto, Ender non si ferma e cerca nuovi alleati: la donna coinvolge la giovane cantante Irem nei suoi piani, manipolandola per ottenere informazioni utili contro i suoi nemici.

Sul fronte sentimentale, Alihan decide di aprire il suo cuore, ma le sue parole feriscono: confida a Zeynep i suoi dubbi sulla loro compatibilità e sulle sue paure legate all’impegno, lasciando la ragazza nello sconforto.

Forbidden Fruit 5–9 gennaio 2026: mercoledì 7 gennaio 2026

Mentre cerca di gestire il caos domestico, Halit riceve una proposta d’affari allettante ma rischiosa, che potrebbe espandere il suo impero o metterlo in pericolo.

Consapevole di essere sul punto di perdere tutto, Yildiz tenta disperatamente di riconquistare la fiducia della famiglia Argun, organizzando una sorpresa che spera possa ammorbidire il cuore del marito.

Tuttavia, la vita di Zeynep prende una piega inaspettata: la ragazza riceve un invito galante da Dündar, un uomo gentile e proprietario di un concessionario, che sembra offrirle quella serenità che Alihan le nega.

Forbidden Fruit giovedì 8 gennaio 2026

La guerra tra le due donne alfa raggiunge l’apice. Ender organizza un piano meticoloso per umiliare pubblicamente Yildiz durante un evento sociale, mirano a distruggerne definitivamente la reputazione.

Le tensioni esplodono anche tra Alihan e Zeynep: i due si scontrano duramente a causa della gelosia di lui verso Dündar, portando a galla vecchi rancori mai sopiti.

A casa, Halit perde la pazienza e affronta la figlia Zehra, rimproverandola per il suo comportamento immaturo e per l’abuso di alcol che sta imbarazzando la famiglia.

Forbidden Fruit 5–9 gennaio 2026: venerdì 9 gennaio 2026

La settimana si conclude con un colpo di scena. Messa alle strette e senza più vie d’uscita, Yildiz prende una decisione drastica che potrebbe portarla lontano dalla villa, lasciando Halit senza parole.

Al contrario, Ender festeggia quello che ritiene essere il suo più grande successo, convinta di aver finalmente ripreso il controllo della situazione.

Infine, la storia d’amore principale subisce una battuta d’arresto forse definitiva: Alihan sceglie di allontanarsi da Zeynep, credendo che la loro separazione sia l’unico modo per non farsi del male a vicenda, chiudendo così un capitolo importante della loro vita.

Dove vederla

Canale 5 alle 14:10 – streaming su Mediaset Infinity.