La soap opera turca Forbidden Fruit prosegue la sua programmazione su Canale 5 con una settimana ricca di intrighi, manipolazioni e colpi di scena mozzafiato negli episodi in onda dal 16 al 21 marzo 2026. La trama coinvolge profondamente Yildiz, Halit ed Ender, ormai pronti a tutto pur di difendere i propri interessi. Mentre Şahika tesse la sua tela nell’ombra per distruggere la stabilità della famiglia Argun, personaggi come Zehra, Lila e Yiğit affrontano bivi sentimentali e professionali decisivi. Tra scandali mediatici accuratamente orchestrati, alleanze segrete e decisioni drastiche, i protagonisti si ritrovano immersi in un gioco di potere senza esclusione di colpi.

Lunedì 16 marzo – Forbidden Fruit 16–21 marzo 2026

Ender ottiene finalmente da Halit una parte dei pagamenti arretrati, consolidando la sua posizione economica. Durante l’inaugurazione di una prestigiosa galleria d’arte, la donna incontra Fehmi; la voce dell’uomo le risveglia ricordi lontani e genera in lei il forte sospetto di un legame nascosto con la perfida Şahika. Nel frattempo, quest’ultima avvia un piano spietato contro Yildiz, tentando di convincere Halit che la moglie intrattenga una relazione clandestina con Emir. Alla villa, l’atmosfera appare elettrizzata perché Zehra attende con ansia il suo debutto in televisione, ignara delle possibili conseguenze.

Martedì 17 marzo

Seguendo gli ordini diretti di Halit, il fidato Sitki monitora ogni minimo movimento di Yildiz, con l’obiettivo di coglierla in un passo falso compromettente. Tuttavia, la giovane donna intuisce rapidamente la presenza della sorveglianza e decide di reagire con astuzia. Yildiz organizza quindi una squadra d’eccezione composta da Zehra, Lila, Ender, Asuman, Emir e Caner. Insieme, il gruppo tende una trappola goliardica a Halit, trasformando il tentativo di spionaggio del marito in uno scherzo imbarazzante che ne mina l’autorità.

Mercoledì 18 marzo – Forbidden Fruit 16–21 marzo 2026

Il legame tra Lila e Yiğit prosegue nonostante le evidenti insicurezze economiche del ragazzo, che teme di non essere all’altezza dello stile di vita della giovane Argun. Intanto, Zehra comunica con orgoglio a Yildiz di aver ricevuto un invito ufficiale in TV per presentare il suo nuovo libro e insiste affinché l’amica la accompagni in studio. Le due donne si preparano con cura per l’evento, ma una volta iniziato il programma, scoprono con orrore che la trasmissione ha un taglio completamente diverso da quello concordato, trasformando la loro ospitata in un incubo mediatico.

Giovedì 19 marzo

Lo scandalo esploso in televisione travolge Yildiz e scatena tensioni violentissime all’interno della famiglia. Mentre la stampa scandalistica cavalca l’onda del disastro, Ender cerca disperatamente di riprendere il controllo della situazione per limitare i danni d’immagine. Şahika osserva il caos con estrema soddisfazione e continua a muovere le sue pedine strategiche per isolare definitivamente Yildiz dai vertici del potere aziendale.

Giovedì 19 marzo – Prime Time – Forbidden Fruit 16–21 marzo 2026

Durante l’appuntamento serale, Şahika manipola apertamente Yiğit, sfruttando le debolezze del giovane per i suoi scopi personali. Nel tentativo di ricucire il rapporto tra Yildiz e Halit, Ender propone a Emir e Caner un piano rischioso: sottrarre fisicamente l’accordo di divorzio per rallentare l’iter legale della causa. Nonostante l’aiuto di Asuman, Yildiz rifiuta categoricamente ogni proposta di riavvicinamento al marito, stanca dei suoi continui sospetti. Nel frattempo, Zehra si lascia travolgere dalla popolarità online e apre un canale video guidata da Akin, provocando lo scetticismo pungente di Halit.

La narrazione si sposta poi sulla registrazione di un nuovo programma, dove Yildiz trasforma una ricetta tradizionale in una provocazione ironica che attira l’attenzione del pubblico. Ender, sempre più preoccupata, spinge Zehra a organizzare una riunione di famiglia per tentare un’ultima riconciliazione. I figli di Halit portano il padre a pranzo insieme al piccolo Halit Can per risvegliare in lui il senso della famiglia. Contemporaneamente, Caner riesce a far sparire un fascicolo cruciale dallo studio di Kaya. Mentre prosegue la caccia all’enigmatico Fehmi Sari, Şahika finge vulnerabilità per convincere Halit a riportare Kaya sotto il proprio tetto.

enerdì 20 marzo

L’ambizioso Akin convince Zehra che il suo canale online goda di un successo straordinario, spingendola a pubblicare con frequenza nuovi video insieme a Yildiz. Nel frattempo, Ender, Caner e Asuman uniscono le forze per orchestrare il ritorno definitivo di Yildiz alla villa. Grazie a uno stratagemma ingegnoso di Ender, Halit decide di restituire alla moglie tutti i suoi gioielli come segno di distensione. Tuttavia, la tragedia colpisce la giovane Lila: dopo aver sposato Yiğit in gran segreto, la ragazza affronta il brusco risveglio del mattino seguente, quando lui la lascia con freddezza glaciale eseguendo gli ordini perentori di Şahika.

Sabato 21 marzo – Forbidden Fruit 16–21 marzo 2026

Şahika sfrutta l’ingenuità di Zehra per farsi aiutare nell’organizzazione di una festa sfarzosa, volta a celebrare il suo fidanzamento ufficiale con Halit. Quando la notizia del prossimo matrimonio raggiunge Yildiz, la rabbia della donna esplode in modo incontrollato. Ender decide di intervenire con estrema risolutezza per impedire che Şahika prenda il comando assoluto della famiglia Argun. Parallelamente, Kaya offre il suo supporto legale a Leyla per aiutarla a fuggire definitivamente dalle grinfie dell’ex marito, curando ogni dettaglio logistico della sua sparizione.

Dove vederla

Gli appassionati possono seguire le puntate di Forbidden Fruit ogni pomeriggio su Canale 5 alle ore 14:10. In aggiunta, la soap è sempre disponibile in streaming on-demand sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.